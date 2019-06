Galeria de screenshots: eis as principais novidades do macOS Catalina

Vocês pediram, aqui está. Já trouxemos galerias de screenshots do Modo Escuro do iOS 13, do iPadOS 13 e do watchOS 6. Agora, é hora de voltarmos as nossas atenções ao macOS Catalina 10.15.

A seguir, damos uma passada geral pelas principais novidades do novo sistema operacional de Macs — que deverá ser lançado oficialmente em setembro/outubro.

Adeus, iTunes

Como já explicamos, a Apple está dando adeus ao iTunes no macOS Catalina e dividindo-o em três novos apps: Música, Podcasts e Apple TV.

Tempo de Uso

Uma das novidades do iOS 12 está sendo levada ao macOS nesta nova versão: o recurso Tempo de Uso (Screen Time), com gráficos, notificações, configuração de repouso e limites, restrição de conteúdos, etc.

A novidade já é apresentada logo na configuração inicial do Catalina:

E mais algumas screenshots do recurso:

Buscar

Confirmando rumores, os apps Buscar Meu iPhone e Buscar Meus Amigos foram mesclados num novo app chamado Buscar (Find My). E ele chegou ao macOS:

Lembretes

O aplicativo de lembretes foi totalmente redesenhado tanto no iOS 13 quanto no macOS Catalina 10.15, agora muito mais moderno e intuitivo.

Gerenciamento de janelas

Agora, quando passamos o mouse em cima do botão verde do “semáforo” em janelas, temos opções para colocar o app em tela cheia ou alinhá-la lateralmente. Segurando ⌥ , há mais opções:

Modo Escuro automático

O macOS Mojave já tinha um Modo Escuro, mas o Catalina ganhará uma opção automática assim como o iOS 13. E isso já será oferecido logo na configuração inicial do novo sistema:

Preferências do Sistema

A Apple deu uma reorganizada nelas, no Catalina:

Efeitos no iMessage

Finalmente, ainda que de forma um pouco “precária”, os efeitos de mensagens do iMessage estão saindo do iOS pro macOS.

Assinatura de PDFs

No Catalina, a Apple está expandindo o recurso de assinatura de PDFs no Pré-Visualização (Preview) para permitir que iPhones/iPads sejam usados para tal — para quem tem o tablet com Apple Pencil, é perfeito:

Notarização obrigatória

A partir do macOS Catalina, a Apple passará a obrigar que todos os desenvolvedores passem pelo seu processo de segurança padrão — não só os com softwares publicados na Mac App Store. A empresa quer proporcionar segurança total para usuários, não importa de onde escolham baixar seus apps e games.

· • ·

Em breve, é claro, mais! 😉

colaborou: Sílvio Sousa Cabral