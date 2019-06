Jogo apresentado na keynote do iPhone X finalmente tem data de lançamento divulgada

Após ter sido anunciado pela primeira vez no palco da keynote do iPhone X, em setembro de 2017, o game Sky: Children of the Light finalmente ganhou uma data de lançamento oficial: 11 de julho próximo.

O anúncio, divulgado pelo TouchArcade, segue o lançamento da versão beta do jogo para usuários do TestFlight, como informado a nós pelo leitor @vitalsonlorran.

Na época em que foi divulgado, a desenvolvedora thatgamecompany anunciou que o título seria exclusivo da Apple TV, mas de lá para cá as prioridades da empresa seguiram outro rumo, já que a estreia do game no tvOS, no macOS e em consoles acontecerá após o lançamento para mobile, como visto no trailer acima.

Mais precisamente, o jogo permitirá que você explore sete reinos diferentes para descobrir um mistério com jogadores de todo o mundo. Nesse sentido, em Sky: Children of the Light será possível personalizar seus personagens e receber prêmios que o possibilitarão aumentar suas amizades. A desenvolvedora também anunciou planos para ter eventos sazonais e continuar expandindo os reinos.

Ainda não há informações se o jogo será gratuito ou no estilo freemium, então resta-nos aguardar até lançamento oficial para saber. Os interessados já podem reservá-lo pela App Store.