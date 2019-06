Novo vídeo da série “Filmado com iPhone” dá dicas de como fotografar na vertical

E a Apple segue com força na sua campanha “Filmado com iPhone” (“Shot on iPhone”), que traz pequenos vídeos de diferentes tipos e gêneros — todos filmados, como o próprio nome já diz, com iPhones.

O mais novo vídeo da série, intitulado simplesmente “Christopher Anderson”, vai numa direção diferente dos recentes: em vez das filmagens artísticas e conceituais, temos aqui uma espécie de mini-guia de como tirar fotos com o iPhone na vertical — estrelado, claro, pelo fotógrafo Christopher Anderson, conhecido por seus retratos impressionantes.

No curta, Anderson compartilha algumas dicas e técnicas sobre como tirar o máximo do iPhone em retratos na vertical, aprendendo a compreender aspectos como luz, volume e cores para usá-los ao seu favor. O fotógrafo também faz alguns experimentos práticos de utilização de objetos do dia a dia (como espelhos, garrafas, chaves e arames) para criar composições inesperadas e marcantes.

O próprio vídeo, totalmente filmado num iPhone XS, foi produzido em orientação vertical e, portanto, pensado para ser assistido em dispositivos móveis. Nada impede que você o veja em seu Mac, entretanto — só ignore as enormes barras pretas de cada lado da tela.

Ficou legal, não?