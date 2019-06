PopSockets lança PopGrips removíveis para as cases de silicone da Apple

No começo do ano, a PopSockets lançou uma série de PopGrips em parceria com a fabricante de acessórios Otterbox e o resultado foi… interessante. Agora, a fabricante do conhecido suporte de mão para handsets anunciou uma novidade para aqueles que não gostam de ter a PopGrip fixada ao seu dispositivo o tempo inteiro.

A resposta PopSockets para isso foi a PopGrip Slide, criada para usuários do iPhone que querem a opção de usar uma PopGrip quando necessário, podendo removê-la facilmente.

De acordo com a fabricante, a PopGrip Slide foi projetada especificamente para funcionar com as capas de silicone da Apple para iPhones.

A PopSockets também afirma que, apesar de deslizar ao longo da capinha de silicone da Apple, o acessório oferece uma aderência segura para que você possa utilizá-lo com uma das mãos. Ademais, basta remover o PopTop (ou remover a PopGrip Slide) para recarregar seu dispositivo sem fio. Naturalmente, a altura do acessório também pode ser ajustável de acordo com a necessidade do usuário.

Como o resto da linha PopSocket, a PopGrip Slide funciona com os suportes para iPhone (vendidos separadamente) e pode ser totalmente personalizada. O acessório é compatível com as capas de silicone da Apple para os iPhones 7/8, 7 Plus/8 Plus, X/XS e XS Max.

A versão da PopGrip Slide com o PopTop preto é vendida por US$15 + frete para o Brasil na loja online da PopSockets.

via 9to5Mac