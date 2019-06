Primeira flagship da Apple no México deverá ser inaugurada em setembro; empresa confirma datas de lojas em Taiwan e Barcelona

Em meio a tantas reformas e reinaugurações de Apple Stores ao redor do mundo, alguns países deverão receber suas primeiras flagships da Maçã em breve, como o México. Neste mês, a gigante de Cupertino inaugurará a sua segunda loja em Taiwan e reabrirá as portas de uma de suas lojas em Barcelona (Espanha), como veremos a seguir.

Cidade do México

Programada para abrir as portas no início deste ano, a primeira flagship (grande loja de rua) da Apple na América Latina deverá ser inaugurada apenas em setembro, após passar por uma grande reformulação interna, como divulgado pelo AppleInsider.

Na realidade, essa será a segunda loja da Maçã no México, que até então possuí apenas uma Retail Store em Cuajimalpa de Morelos (a Apple Vía Santa Fe), um dos distritos da Cidade do México.

A nova loja fará parte do complexo Antara Fashion Hall, um shopping center de alto padrão da capital mexicana localizado entre os museus Soumaya e Jumex; isso significa que a região não atrai somente moradores, mas também bastantes turistas.

Assim como a maioria das flagships da companhia, a próspera Apple Store na capital mexicana contará com as novidades em design e tecnologia de varejo da Apple, incluindo novos mostradores de produtos, uma Video Wall e sessões do Today at Apple.

Taiwan

Como dissemos, a segunda loja da Apple em Taiwan será inaugurada neste mês, mais precisamente no próximo sábado (15/6) às 10h (horário local), conforme divulgado pelo 9to5Mac.

A chefe de pessoas e varejo da Maçã, Deirdre O’Brien, publicou um vídeo no seu Instagram comemorando a inauguração, o qual também aparece na nova página da Apple Xinyi A13, que disponibiliza novos papéis de parede para Mac, iPad e iPhone com o tema da loja.

A aguardada Apple Store do distrito de Xinyi, em Taipei, foi revelada pela primeira vez no mês passado, quando a Apple instalou grandes placas indicando a inauguração. O nome da loja (Xinyi A13) refere-se à sua localização no distrito taiwanês, ao pé de um novo complexo comercial homônimo.

Além de oferecer todos os serviços e atendimentos, a nova loja da Maçã inaugurará uma nova coleção de sessões do Today at Apple chamada “Palco para Criatividade”, que contará com a participação de criadores (designers, ilustradores, fotógrafos e músicos) locais por seis semanas.

Barcelona

Em janeiro passado, informamos que a Apple Passeig de Gràcia fecharia temporariamente para reformas. Após cerca de quatro meses de trabalho, finalmente a flagship catalã verá a luz do sol novamente, no dia 20 próximo.

Assim como a reforma realizada no ano passado, na Apple Covent Garden, em Londres (Inglaterra), a reforma da Passeig de Gràcia concentrou-se na atualização de alguns elementos do histórico antigo banco de Barcelona, mantendo o caráter do prédio ao mesmo tempo em que implementa o novo design das lojas da Apple.

Por causa das reformas, desde o final de abril a Maçã tem realizado as sessões do Today at Apple nas instalações do museu de arte Fundação Joan Miró, as quais certamente voltarão a ser realizadas na loja da companhia após a reinauguração.

Assim como para a Apple Xinyi A13, a Maçã anunciou uma nova coleção de sessões do seu programa para celebrar a reinauguração chamada “Crie suas próprias aventuras”, a qual incluirá uma apresentação do diretor da Fundação Joan Miró, Marko Daniel.

As portas da Apple Passeig de Gràcia serão reabertas em horário especial no dia 20/6, às 17h (horário local).