Promoções do dia na App Store: Rollit, 911 Operator, Current Latency e mais!

Vulnerabilidade no macOS Mojave permite ataques por meio de apps infectados Em agosto passado, falamos aqui no site sobre uma vulnerabilidade do macOS High Sierra que abria espaço para ataques remotos por meio de chamados cliques sintéticos — isto é, ações análogas a um clique porém realizadas por softwares, silenciosamente. Comentamos, à época, que o macOS Mojave (e suas versões subsequentes) eliminaria o problema simplesmente desabilitando […]

Novo vídeo da série “Filmado com iPhone” dá dicas de como fotografar na vertical E a Apple segue com força na sua campanha “Filmado com iPhone” (“Shot on iPhone”), que traz pequenos vídeos de diferentes tipos e gêneros — todos filmados, como o próprio nome já diz, com iPhones. O mais novo vídeo da série, intitulado simplesmente “Christopher Anderson”, vai numa direção diferente dos recentes: em vez das filmagens […]

Galeria de screenshots: eis as principais novidades do macOS Catalina Vocês pediram, aqui está. Já trouxemos galerias de screenshots do Modo Escuro do iOS 13, do iPadOS 13 e do watchOS 6. Agora, é hora de voltarmos as nossas atenções ao macOS Catalina 10.15. A seguir, damos uma passada geral pelas principais novidades do novo sistema operacional de Macs — que deverá ser lançado oficialmente […]