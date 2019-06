Apple cancela planos para data center de US$921 milhões na Dinamarca

De surpresa, a Apple cancelou os planos de construção de um novo data center na cidade de Aabenraa, na Dinamarca. A notícia foi divulgada em uma página da prefeitura da cidade, que também expressou espanto com a decisão repentina da Maçã.

Com isso, a empresa põe um ponto final no investimento de US$921 milhões para a construção do prédio no terreno de 2,85km², adquirido pela gigante de Cupertino em 2017. Segundo a declaração do município, a Apple planeja vender o terreno; ou seja, não há mesmo nenhuma intenção de construir qualquer outra coisa na propriedade.

Os representantes de Aabenraa foram informados apenas que essa era uma decisão estratégica de Cupertino, tendo em vista outra empreitada da companhia na construção de um data center na vila de Foulum (no município de Viborg), a qual, por sua vez, também estava ameaçada recentemente.

Essa não é a primeira vez que a Apple cancela seus planos de construção de um novo data center; há pouco mais de um ano, a companhia foi forçada a encerrar sua empreitada na Irlanda após prolongadas batalhas nos tribunais e muito tempo de espera — mas, nesse caso, a decisão não foi exatamente uma surpresa.

Como dissemos, não está claro o porquê de a Apple recuar em Aabenraa, já que a empresa costuma trabalhar a finco na expansão dos seus serviços online (como o iCloud, o Apple Music, a App Store, entre outros). Segundo a prefeitura da cidade, o objetivo agora é que outra empresa assuma a propriedade e continue sua expansão econômica.

