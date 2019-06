Apple lança novo app do iCloud para Windows 10, disponível na Microsoft Store

A Apple mantém já há algum tempo um cliente do iCloud para Windows, para que usuários do serviço da nuvem da Maçã possam acessar seus arquivos, fotos e outros elementos também em PCs. Hoje, entretanto, a gigante de Cupertino renovou o utilitário com uma série de melhorias — por debaixo dos panos, principalmente — que tornarão a experiência de uso do serviço no Windows mais próxima do que temos nos aplicativos da Maçã.

Para início de conversa, o novo iCloud para Windows é baseado na mesma tecnologia que a Microsoft usa para sincronizar arquivos do OneDrive e habilitar a ferramenta de arquivos sob demanda — ou seja, a fundação aqui é nativa e promete trazer menos erros de conexão, além de velocidade mais rápida e maior confiabilidade na sincronia dos seus arquivos do iCloud com o PC.

Além disso, a partir de agora o app será oferecido na Microsoft Store, o que significa que usuários do Windows 10 S (a versão do sistema que roda apenas aplicativos da loja) poderão usufruir dos benefícios do iCloud também em seus computadores.

No mais, o iCloud para Windows continua o mesmo de sempre: você pode acessar os arquivos do iCloud Drive numa pasta especial do File Explorer sem tomar espaço do computador, escolher quais arquivos manter localmente, ver fotos, email, contatos, calendários e tarefas, sincronizar favoritos do Safari com o Edge e compartilhar/colaborar em arquivos diretamente do PC.

O utilitário pode ser baixado gratuitamente na Microsoft Store.

via MacRumors