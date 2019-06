Apple libera novas versões beta do iOS 12.4, do macOS Mojave 10.14.6, do watchOS 5.3 e do tvOS 12.4

Ontem, a Apple liberou o iOS 12.3.2 para donos de iPhones 8 Plus a fim de corrigir um problema específico que afetava o Modo Retrato (as fotos não saiam com o efeito desejado); hoje, a empresa disponibilizou o iOS 12.4 beta 4 (compilação 16G5046d ) para desenvolvedores — duas semanas após a liberação da beta 3.

De novidade mesmo para essa versão, é esperado apenas o suporte ao Apple Card, o qual será lançado nos Estados Unidos em breve. De resto, estamos falando “apenas” de correções de bugs e melhorias gerais.

Junto à quarta versão de testes do iOS 12.4, a empresa disponibilizou também o macOS Mojave 10.14.6 beta 2 (compilação 18G48f ), o watchOS 5.3 beta 3 ( 16U5545c ) e o tvOS 12.4 beta 3 ( 16M5545c ).

Paralelamente a essas versões, a Apple já liberou também as primeiras versões beta do iOS 13, do iPadOS 13, do macOS Catalina 10.15, do watchOS 6 e do tvOS 13 para testes — isso mesmo, não se perca nos números! 🤯

Essas novas compilações do iOS, do macOS e do tvOS deverão pintar em breve no Apple Beta Software Program, para quem não é desenvolvedor também realizar seus devidos testes.