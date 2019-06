Apple Pay é lançado na Holanda com suporte ao banco ING

Algumas semanas depois de aterrissar na Hungria e em Luxemburgo, o Apple Pay fez mais uma expansão na Europa, chegando hoje oficialmente à Holanda. Como esperado, o primeiro banco holandês a oferecer suporte à plataforma de pagamentos móveis da Maçã é o ING Bank, que desde o começo do mês passado vem promovendo o serviço.

Com o Apple Pay, os clientes do ING podem adicionar seus cartões de débito/crédito (Maestro) ao app Wallet do iOS e efetuar compras em lojas, apps e websites a partir do iPhone, do Apple Watch ou do Mac. Para isso, é necessário ativar o serviço pelo app do ING antes de adicionar o cartão ao sistema da Maçã.

De acordo com o ING, os clientes que usam o app Mobile Banking na região devem ter recebido uma notificação informando o suporte ao Apple Pay. Enquanto isso, a Maçã indica na página holandesa do serviço alguns dos varejistas que já oferecem suporte a esse método de pagamento, incluindo Adidas, ALDI, Burger King, Capi, H&M, Jumbo, Lidl, McDonald’s, Starbucks e outros.

O lançamento do Apple Pay na Holanda é significativo porque ocorre após vários atrasos na sua implementação, sendo que os primeiros testes do serviço por lá foram relatados há cerca de dois anos.

Sim, chegou a hora! ING apresenta o Apple Pay. Você vai usá-lo?

ing.nl/apple-pay

A Holanda é a 41ª localidade a ganhar suporte ao Apple Pay.

