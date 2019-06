Apple perde talento da engenharia, mas contrata executiva da Disney para o Apple TV+

Os encontros e despedidas em Cupertino continuam acontecendo a todo vapor: desta vez, a Maçã perdeu um talento importante da área da engenharia, mas trouxe para seus terrenos uma executiva do alto escalão da Disney — certamente, já pensando em novos horizontes para o Apple TV+. Vamos dar um giro pelas novidades.

Eric Krugler

A despedida da vez é a de Eric Krugler, veterano já com 16 anos de Apple que cofundou a equipe de liderança do iCloud e, até recentemente, chefiava a parte de engenharia da plataforma de nuvem da Maçã.

Krugler deixou Cupertino em direção à Clever, startup dedicada a educação primária/secundária nos Estados Unidos — mais precisamente, focada em serviços de software e automação para estudantes e professores. O engenheiro juntou-se à empresa como vice-presidente de engenharia.

Ele já tinha deixado a Apple em junho de 2018 e juntou-se à Clever no mês passado, mas só revelou as novidades recentemente, compartilhando as razões para a mudança e afirmando que encontrou, na startup, “um grupo de pessoas incrivelmente talentosas cuja motivação é a resolução de problemas para estudantes e professores”. Muito bem, então.

Chiara Cipriani

Enquanto isso, uma executiva de alto escalão está adentrando os gigantescos portões da Maçã. Refiro-me a Chiara Cipriani, que estava até recentemente na Disney como vice-presidente do Disney+ International, iniciativa de produções estrangeiras da futura plataforma de streaming do Mickey. Antes disso, ela era chefe da DisneyLife.

Segundo a Bloomberg, Cipriani chegou à Apple no início de maio com o cargo de Diretora de Serviços de Vídeo; ela desempenhará o cargo nos escritórios da Maçã em Londres e deverá ficar encarregada de atrair conteúdos de diversos países para o Apple TV+.

A executiva já atualizou seu perfil no LinkedIn para refletir as novidades.

Ken Kocienda

Por fim, um nome fortemente associado à Apple juntou-se a outra empresa. Segundo o TechCrunch, Ken Kocienda, veterano da Maçã e autor de vários livros, foi contratado pela Postmates, empresa de soluções para delivery e logística.

Kocienda trabalhou no desenvolvimento de vários produtos e serviços icônicos da Apple, como o Safari, o iPhone, o iPad e o Apple Watch, além de ter colaborado em todas as versões do iOS (até a 11ª). Além disso, ele escreveu livros como “Creative Selection”, focado no processo de criação de alguns dos designs mais famosos da Maçã.

Na sua nova aventura, Kocienda se juntará à equipe do Postmates X no desenvolvimento do Serve, um pequeno veículo autônomo de calçada que automatizará ainda mais o serviço de entregas da empresa.