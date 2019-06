Apple se junta a comunidade de empresas focada em melhorar serviços da nuvem

Apesar do tamanho e da importância do iCloud, a Apple não está entre as gigantes da tecnologia mais lembradas quando o assunto é a nuvem — Google, Amazon e Microsoft são muito mais associadas a esse tipo de serviço do que a Maçã. Isso, entretanto, não impediu a gigante de Cupertino de se juntar à Cloud Native Computing Foundation (CNCF), fundação formada por empresas da área dedicada a trabalhar conjuntamente em tecnologias de código aberto para serviços da nuvem e aprimorar suas plataformas.

A Apple ingressa na fundação como membro “Platina”, o mais alto na hierarquia da CNCF, o que permite que a empresa tenha uma cadeira no conselho diretor da organização — cadeira essa que será ocupada especificamente pelo gerente de engenharia sênior de Cupertino, Tom Doron.

Com isso, a Maçã poderá opinar e votar nos futuros projetos da CNFC, possivelmente defendendo direcionamentos que beneficiem seus próprios projetos no mundo da nuvem.

Segundo a CNCF, a Maçã tem sido “há muito uma pioneira” no desenvolvimento de tecnologias para a nuvem, tendo inclusive contribuído com vários projetos tocados pela organização — entre eles, a ferramenta de automação Kubernetes, o software de monitoramento Prometheus e a base de dados Vitess.

O CTO da CNCF, Chris Aniszczyk, classificou a entrada da Apple na fundação como “animadora”:

Ter uma empresa com a experiência e a magnitude da Apple como membro é uma enorme demonstração da vitalidade da computação nativa pela nuvem como o futuro do desenvolvimento de aplicações e infraestrutura. Nós estamos animados para receber o suporte da Apple, e mal podemos esperar pelas contribuições futuras para o projeto maior da comunidade da nuvem.

Outras empresas tecnológicas que fazem parte da CNFC incluem a Salesforce, o Reddit, o Spotify, o Twitter e a Zendesk; companhias de outras áreas incluem o New York Times, a Adidas, o Walmart, a Bloomberg e até mesmo o Grupo Globo.

