★ Data Science: entenda o que é a Ciência de Dados

Se você pesquisa as últimas tendências no mundo de tecnologia ou até mesmo começou a entender mais sobre isso agora, com certeza já se deparou com o termo Data Science, ou em português, Ciência de Dados.

Ele está entre um dos temas campeões de relatórios, notícias e, por vezes, até mesmo de exageros. Mas o que é, afinal, Data Science? E o que faz alguém que queira trabalhar nessa área?

Data Science

A Ciência de Dados é a responsável por trazer insights, ou seja, por analisar uma grande quantidade de dados e mostrar quais conclusões podemos tirar deles. Por exemplo, a Ciência de Dados da Apple analisa as milhões de compras que eles fazem anualmente. Com base nisso, qual o perfil dos compradores? E daqueles que compram nos lançamentos e acompanham as notícias da empresa?

É isso que profissionais de Data Science respondem, organizando, analisando, identificando tendências e, assim, auxiliando a empresa em suas tomadas de decisões.

Análise exploratória de dados

É comum começar um estudo a partir da exploração, mas não de qualquer forma. Uma análise exploratória de dados, que faz parte do dia a dia dos cientistas e das cientistas de dados, é feita através de visualizações, medidas e resumos, por vezes utilizando estatística e testes de hipótese.

Entre os trabalhos realizados na profissão de cientista de dados, estão: lidar com linguagens de programação, como Python; compreender estatísticas e técnicas analíticas; buscar padrões nos dados; e identificar tendências.

Por conta de ter várias funções e precisar ter conhecimentos de diversas áreas, é muito comum que os grupos de Data Science das empresas tenham pessoas as quais saibam mais sobre um dos conhecimentos necessários para a área, sem ter a necessidade de saber sobre tudo.

A Ciência de Dados é uma análise exploratória dos dados, podendo utilizar estatísticas e hipóteses que extraem informações como perfil dos clientes, ainda mais em determinadas épocas ou períodos, auxiliando as empresas nas tomadas de decisões.

É uma área bem ampla, a qual pode contar com pessoas que possuem conhecimento em matemática, estatística, linguagem de programação e análises.

Caso queira iniciar na área, tendo domínio ou não de alguns desses assuntos, é importante se aprofundar em ao menos algum dos temas com aulas, como os cursos presenciais da Caelum para aprender Python. Ou até mesmo com cursos online, nos quais podem ser abordadas todas as técnicas que um/uma cientista de dados utiliza, como a formação da Alura em Data Science (que ensina análise de dados, estatística, modelagem e visualização na prática, além de Python, bibliotecas e ferramentas paralelas).

