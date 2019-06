Eis mais um apanhado de novidades do iOS 13, incluindo Modo de Poucos Dados e suporte multi-câmera

Acharam que todas as novidades do iOS 13 já tinham sido devidamente descobertas e exploradas? Pois acharam errado. Vamos a mais um grande apanhado delas!

Esse recurso foi mencionado na keynote, mas vê-lo funcionando ao vivo é mais interessante: no iOS/iPadOS 13, usuários poderão rolar por páginas longas simplesmente segurando a barra de rolagem, no canto direito, e arrastando-a para cima e para baixo (tal como no macOS).

O recurso é muito fluido, como mostra o desenvolvedor Benjamin Mayo:

Scroll view scrubbing is slick: you can drag a visible scroll indicator to fly through a long document. No more repeated swipes! pic.twitter.com/FD0jMQRiSA

Sim: a partir do iOS 13, usuários poderão escolher que idioma usar em cada app individualmente, sobrepondo-se à escolha padrão de língua do sistema.

Isso será especialmente útil para usuários bilíngues, que usam o iPhone/iPad em um idioma mas querem usufruir de um aplicativo específico em outro — como um brasileiro morando em outro país que use o aparelho em português mas queira configurar o Mapas para funcionar na língua local, por exemplo.

A Apple expandiu um pouco mais as novidades anunciadas na WWDC19 para o aplicativo Podcasts. A começar pela sua nova ferramenta de busca, mais inteligente: ela poderá, agora, buscar por termos mencionados nos episódios dos podcasts e retornar resultados correspondentes, de forma que você possa pesquisar por uma palavra-chave em vez de somente um título ou pessoa envolvida.

Além disso, páginas de programas e episódios mostrarão fotos dos apresentadores e convidados de cada conteúdo — mas esse recurso estará disponível primeiramente em determinados podcasts populares da língua inglesa. Em breve, ele será expandido globalmente (caso você tenha um podcast na plataforma, não deixe de revisar os Termos e Condições do Podcasts Connect para liberar esse recurso).

A Apple fará uma mudança nas categorias dos podcasts, também, adicionando novos temas como Ficção, História e Crimes Reais. Algumas subcategorias serão renomeadas, enquanto outras, menos populares, serão eliminadas (neste caso, os podcasts atrelados a ela serão ligados somente à categoria-mãe até que um novo valor de subcategoria seja adicionado nos feeds RSS deles).

Essa é uma ferramenta mais velha que andar para frente no Spotify, e finalmente está chegando ao Apple Music: no iOS 13, quando você tentar adicionar a uma playlist uma música que já esteja na lista, o serviço exibirá um aviso informando da duplicação e perguntando se você quer adicionar a canção novamente ou desistir.

Muito simples, sim, mas muito importante — e presente também no app Música do macOS Catalina.

Alguns recursos extras foram adicionados à seção de acessibilidade do iOS 13. É possível, por exemplo, desabilitar completamente a reprodução automática de vídeos no sistema, o que é muito útil para usuários com sensibilidade a movimentos. A preferência se estende a todos os apps nativos do sistema, e os desenvolvedores podem fazer uso de uma API para incluir seus apps nesse ajuste, também.

Também para os usuários com sensibilidade a movimentos, a Apple permitirá que transições de telas sejam feitas com um fade em vez da animação de rolagem habitual. O recurso só poderá ser habilitado caso você tenha a opção “Reduzir Movimento” ativada, e a UIKit implementará essas transições em fade automaticamente para os desenvolvedores.

Pessoas com daltonismo também terão novidades na atualização: uma nova opção chamada “Diferenciar sem Cor” permitirá que o sistema adicione elementos de interface para distinguir opções diferenciadas somente pela cor — pense, por exemplo, num jogo com dois participantes em que os personagens se diferenciam somente pela cor: o iOS 13 poderá adicionar um número para cada um deles. Os desenvolvedores, claro, precisam adicionar essa opção nos códigos dos seus aplicativos.

A partir do iOS 13, aplicativos de terceiros conectados ao app Contatos não mais poderão acessar o campo “Notas” de cada contato seu. Por quê? Porque os usuários têm o hábito, aparentemente, de armazenar informações sensíveis ou confidenciais das pessoas nesse campo — como endereço, email, contas em redes sociais ou mesmo números como o CPF (muito comum com pais e filhos).

Com a mudança, apps de terceiros não mais terão acesso a essas informações potencialmente sensíveis, mesmo que você permita acesso ao aplicativo Contatos — é um daqueles casos em que os usuários fazem uso inesperado de uma ferramenta e, por isso, a Apple tem de se mexer. O acesso às demais informações do app continua inalterado, é bom notar.

O macOS tem suporte a esse recurso já há algum tempo, mas o iOS só está ganhando-o na sua 13ª versão: a partir dela, desenvolvedores poderão capturar vídeo, áudio, metadados e informações de profundidade de múltiplas câmeras e microfones de um iPad ou iPhone — simultaneamente.

Com isso, um app pode, por exemplo, capturar imagens da câmera traseira e da frontal ao mesmo tempo, ou criar uma imagem dupla consistindo de cada uma das lentes das câmeras traseiras dos iPhones recentes.

O recurso estará disponível apenas no iPad Pro e em iPhones XS, XS Max e XR; por conta de limitações de bateria, os dispositivos só poderão ter uma sessão de captura multi-câmera rodando num determinado momento. Ainda assim, as possibilidades são muitas.

Como mencionado na keynote, o acesso à localização por aplicativos de terceiros terá uma nova opção além das duas já existentes: será possível escolher que a solicitação seja feita todas as vezes que o app for aberto, em vez de configurar uma preferência única/definitiva.

Outra novidade é que, quando um app qualquer solicitar alguma permissão envolvendo localização, o iOS 13 mostrará exatamente o monitoramento que ele vem fazendo num mapa — desta forma, você terá a noção exata do que o aplicativo em questão sabe de informação sobre o seu deslocamento.

A partir daí, você tem mais embasamento para tomar uma decisão sobre permitir ou não o que o app continue lhe rastreando.

No iOS 13, você poderá bloquear contas de email de entrarem em contato com você, assim como já faz com números de telefone e contatos — esse recurso estará disponível nas preferências do app.

Além disso, será possível silenciar threads de emails — muito útil para aquelas conversas longas, com vários contatos; os emails continuarão chegando, mas sem disparar notificações. Para silenciar uma conversa, bastará identificar essa opção no menu contextual de cada mensagem.

O aplicativo de livros eletrônicos da Maçã terá um recurso embutido que contará quanto você leu a cada dia. Você poderá configurar metas, a partir das quais o app mandará notificações lhe incentivando a ler mais e cumpri-las; você poderá também ver estatísticas sobre seus padrões de leitura e mandar figurinhas no iMessage com suas conquistas.

Ao deslizar o dedo para baixo no mensageiro, o sistema mostrará seus contatos sugeridos/mais frequentes, bem como links compartilhados recentemente no serviço — você pode tocar na opção “ver todos” para entrar numa lista completa.

Ao tocar no botão “…” em uma pasta no Notas, você terá novas opções, como adicionar pessoas, mover a pasta, renomeá-la ou ver os anexos nela incluídos.

Além disso, o aplicativo dará a opção de ativar colaborações no modo somente leitura, para que seu contato possa visualizar as notas em questão, mas não editá-las.

Cada evento marcado no Calendário pode ter um anexo incluído, como um documento importante para aquele compromisso ou coisa do tipo.

O novo Modo de Poucos Dados (Low Data Mode) fará com que aplicativos reduzam o uso de dados de rede.

Segundo a Apple informou nesse material da WWDC19, ao ser ativado o recurso desabilita, é claro, as atualizações de apps em plano de fundo, a aparentemente “adia” certos processos no sistema que não são tão fundamentais. Ou seja, não espere nenhum milagre, aqui.

Por outro lado, se você tem um plano de dados bastante avantajado e não liga para fazer downloads pesados, o iOS 13 resolverá esse problema ao permitir que você baixe apps e mais conteúdos com mais de 200MB — atual limite do sistema.

Como mencionamos, o iOS 13 será capaz de enviar áudio para dois AirPods. A Siri também será capaz de ler mensagens (tanto do iMessage quanto de mensageiros compatíveis) assim que você as receber enquanto estiver usando os fones — e você poderá responder tudo de forma bem fácil.

Pois essas novidades, segundo o 9to5Mac confirmou com fontes, também estarão disponíveis para donos de Powerbeats Pro — os novos fones sem fio esportivos da Beats que contam com a mesma tecnologia (chip H1) dos AirPods.

Um desejo antigo de algumas pessoas se tornou realidade:

Three years after our original concept (https://t.co/Ur1XqWydwd) you can now finally drag notifications to open app windows in iPadOS 🎉 🎉

(Hopefully this will work for third-party apps too…?) pic.twitter.com/J15i8jMHPw

— Federico Viticci (@viticci) 7 de junho de 2019