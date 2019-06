Gerencie as janelas do macOS usando gestos com o utilitário Swish

O sistema de gestos do macOS, criado pela Apple há quase uma década e paulatinamente melhorado ao longo dos anos, é o mais sólido que temos no mundo da computação pessoal. Uma área, entretanto, faz falta nesse catálogo de “exercícios de dedo” oferecidos pela Maçã: o gerenciamento de janelas. Agora, não mais.

Este é o Swish, um pequeno utilitário para macOS criado pelo desenvolvedor Christian Renninger. Apesar de pequeno e leve, o bichinho é extremamente poderoso, como vocês podem ver no vídeo: com ele ativado, o usuário passa a ter controle sobre um enorme leque de gestos para controlar as janelas do seu computador, podendo realizar das operações mais simples às mais complexas com apenas um movimentar dos dedos.

Você pode, por exemplo, repousar o cursor do mouse na barra superior de uma janela para realizar comandos básicos: arrastar um dedo para a esquerda (com o outro fixo) para “prender” a janela ao canto esquerdo da tela ou ao quadrante direito inferior; um gesto de pinça fecha a janela. Com o cursor no Dock, você pode abrir janelas novas e imediatamente posicioná-las onde desejar, e colocando o cursor na barra de menus é possível organizar as janelas vistas na tela.

Sim, são muitas opções (talvez seja melhor ver o vídeo para ter uma ideia do que eu estou falando) e o uso do Swish certamente requererá uma certa curva de aprendizado por parte do usuário. Segundo Renninger, entretanto, após alguns dias de uso os gestos já se tornam mecânicos para as pessoas — especialmente usuários avançados, que devem ser o principal público-alvo do app.

O Swish pode ser adquirido no site do desenvolvedor por €5 (cerca de R$22) — por lá, também, você pode baixar uma versão de testes do app, válida por uma semana. Ele é compatível com o macOS High Sierra 10.13 ou superior.