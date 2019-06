iMovie para iOS ganha suporte a tela verde; Soulver e Shazam para Android são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes de aplicativos populares — hoje, não só da App Store como também de fora dela. Vamos dar uma olhada nelas?

iMovie

O editor de vídeos básico da Maçã ganhou um recurso bem legal na sua versão para iPhones e iPads: suporte ao chroma-key de telas verdes (ou azuis). Com isso, o app consegue reconhecer fundos sólidos nos tons característicos para substituí-los por cenários digitais, da mesma forma que é feita por editores profissionais — você pode ajustar o efeito, inclusive, com uma máscara de quatro pontos e um slider de intensidade.

Além disso, temos agora suporte melhorado para imagens estáticas: você pode adicionar gráficos com fundos transparentes (como logos) ao seu vídeo, e usar fotos para criar efeitos Picture-in-Picture ou de tela dividida. A Apple adicionou ainda 80 novas trilhas sonoras em gêneros como “Pop”, “Chill” e “Sentimental”; todas elas se ajustam automaticamente ao tamanho do seu clipe.

O aplicativo também volta instantaneamente para a tela de edição quando você alterna entre apps, e temos pela primeira vez suporte ao ClassKit — com isso, professores podem passar trabalhos que sejam feitos e entregues diretamente pelo iMovie para iOS.

Uma outra mudança engloba o app para iOS e também o iMovie para macOS: trata-se do fim do iMovie Theater, recurso que permitia o compartilhamento de projetos entre instâncias do software. Agora, os vídeos devem ser compartilhados na Fototeca do iCloud.

Soulver

Enquanto isso, o utilitário para macOS que combina bloco de notas com calculadora ganhou novidades. O Soulver 3 traz suporte ao Modo Escuro do macOS Mojave (e Catalina), além de uma interface renovada muito mais leve que as versões anteriores do aplicativo.

Dentre as 50 novas funções adicionadas pelos desenvolvedores, temos o suporte ao cálculo relacionado a datas ou horários — para que você possa, por exemplo, digitar um gasto feito diariamente por 30 dias e o app calcule automaticamente quanto você gastará ao fim do mês. Temos também, agora, suporte a subtotais, regra de três e novas moedas, unidades e funções de cálculo, detectadas automaticamente no seu texto.

O Soulver 3 pode ser adquirido no seu site oficial por US$20, com um período de testes de 30 dias disponível gratuitamente. Infelizmente, ele não é uma atualização gratuita em relação ao Soulver 2 — quem tem o app anterior terá necessariamente que desembolsar os 20 dólares para usufruir das novidades.

Shazam para Android

Por fim, o serviço de identificação de músicas adquirido há algum tempo pela Apple ganhou uma boa novidade em sua versão para Android: agora, é possível identificar canções que estão sendo reproduzidas nos fones de ouvido — não é preciso mais levar os acessórios ao microfone do smartphone ou tablet, já que ele é capaz de escutar tudo “internamente”.

O Shazam para Android está disponível gratuitamente no Google Play.