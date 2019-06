Apple ainda estaria interessada em comprar divisão de modems da Intel

Em abril passado, divulgamos um relatório do Wall Street Journal o qual dizia que a Apple havia considerado comprar a divisão da Intel responsável pelo desenvolvimento de modems 5G, mas que abandonou os planos em algum momento entre o fim do ano passado e o começo deste ano.

Agora, uma notícia publicada pelo The Information sugere que a Apple ainda está conversando com a fabricante de chips sobre um possível acordo, com a Intel procurando vender seus negócios de modems em várias partes.

Segundo a reportagem, a Maçã estaria de olho mesmo na divisão de chips da Intel na Alemanha, que é considerada uma das suas mais fortes. Apesar disso, não se sabe em que pé estão as conversas entre as duas empresas, mas o The Information alegou que um provável acordo com a Intel enviaria “centenas de engenheiros de modems para a Apple”.

Como nós informamos, a Intel anunciou, há cerca de dois meses, a sua saída da corrida pelo 5G no mercado de smartphones, após vários problemas envolvendo a fabricação desses chips. A Apple, que naquela época havia recém-reatado com a Qualcomm, planejava usar os chips 5G da Intel em futuros iPhones, mas agora essa opção recairá sobre a fornecedora de San Diego.

Além disso, a Apple também pretende reduzir a sua dependência sobre as fabricantes de chips por meio da produção do seus próprios modems. Desta forma, a aquisição de parte dos negócios da Intel seria muito bem-vinda, já que a companhia ainda precisa de alguns anos para que essa tecnologia esteja 100% pronta.

Mais uma vez, o The Information apontou que a Apple não espera lançar dispositivos com seus próprios modems até 2025. Veremos.

via MacRumors