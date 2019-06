Dropbox ganha integração com outros softwares e novo app para desktops

O Dropbox anunciou nesta semana o que chama da “maior mudança na história da empresa”, divulgando uma repaginada completa do seu serviço de armazenamento online na web, incluindo novos recursos de colaboração/integração e um novo app para desktops que permitirá fazer ainda mais na plataforma, como veremos a seguir.

Conteúdo

O novo Dropbox incorpora às suas opções de armazenamento outros sistemas para criar um único local de gerenciamento de diversos conteúdos, adicionando ao serviço a opção de criar novos arquivos como Documentos, Planilhas e Apresentações do Google por meio da sua nova plataforma.

Além disso, agora o Dropbox permite adicionar atalhos de conteúdos na web, como artigos de notícias e links de páginas em geral, e compartilhá-los com softwares de colaboração, a exemplo do Trello e do Slack, inaugurando também o suporte a softwares de colaboração.

Ferramentas

Como dissemos, outra novidade do Dropbox é justamente o suporte a softwares de colaboração. Com isso, não é mais necessário criar um documento em um app e abrir outro apenas para compartilhá-lo com alguém: basta conectar à sua conta do Slack para enviar seus documentos a outras pessoas (e grupos) diretamente do Dropbox.

Ademais, o recurso permite, ainda, colaborar em documentos do Dropbox Paper no Slack, com a opção de publicar, visualizar, criar e pesquisar documentos pela nova plataforma colaborativa.

O novo Dropbox também ganhou integração com o Zoom, software que fornece serviços de videoconferência usando computação na nuvem. Assim como o suporte ao Slack, é possível criar e participar de reuniões ou chamadas do Zoom pelo Dropbox, com a opção de compartilhar arquivos durante as ligações para mantê-los atualizados.

Por fim, o Dropbox disse que integrará, em breve, os recursos da plataforma de gerenciamento Atlassian ao serviço. Assim, ficará ainda mais fácil acompanhar o desenvolvimento e as alterações de documentos compartilhados (por meio de softwares como o Jira), ajudando as equipes a gerenciarem seus projetos com mais eficiências.

Aplicativo desktop

Segundo o Dropbox, as novidades supracitadas estão sendo implementadas aos poucos no seu novo app para macOS e Windows, o qual pode ser obtido antecipadamente aqui.

Ainda não se sabe quando o novo app será disponibilizado oficialmente para todos os usuários; não obstante, todos os recursos de integração com outros softwares estarão disponíveis tanto na versão gratuita do serviço quanto para assinantes do Dropbox Plus e Professional.

Além de extremamente positivas, as novidades aproximam o Dropbox do Google Drive na medida em que oferecem opções de criação e edição de documentos pelo próprio serviço de armazenamento, o que também é oferecido pelo Microsoft OneDrive — sem falar das novas opções de integração com outros softwares, que são realmente interessantes.

via Fast Company