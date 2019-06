iOS 13 dá pista de possíveis iPhones com conector USB-C (ou não)

Desde que os iPads Pro de 2018 surgiram com conector USB-C em vez do tradicional Lightning, começaram as especulações de se (ou… quando) os iPhones fariam uma transição semelhante. Até o momento, entretanto, a expectativa geral é que, caso a Apple realmente tenha o plano de eventualmente abandonar sua conexão proprietária, isso não deverá acontecer por agora.

Uma pista encontrada na primeira versão beta do iOS 13, entretanto, está colocando um pouco de dúvida nos corações das pessoas.

O entusiasta da Apple Raphaël Mouton percebeu que, na nova versão do sistema operacional, a tela de recuperação do iOS sofreu mudanças: no lugar do iTunes (que está morto) e do cabo Lightning, temos uma figurinha representando um Mac e um cabo diferente — que, sob todos os aspectos, parece muito ter um conector USB-C.

#IOS13 #iOS13Beta Plus de Lightning et d'iTunes sur l'écran de restauration, de l'USB-C ? et un futur utilitaire pour iPhone sur mac ? @LeoDuffOff pic.twitter.com/iTJj4Tp18O — Raphaël Mouton (@Raf___m) June 7, 2019

#IOS13 #iOS13Beta Não temos mais Lightning e iTunes na tela de restauração, mas USB-C? E um futuro utilitário para o iPhone no Mac?

Mouton indica também a suspeita de que o macOS poderá ter um novo utilitário de recuperação do iPhone no Mac, mas, ao que tudo indica, essa função ficará sob responsabilidade do Finder — assim como todas as ferramentas de sincronização do dispositivo que ficaram sem lar após o fim do iTunes.

Agora, às especulações: sim, a gravura mostra um conector USB-C e isso pode ser um indicativo de que veremos iPhones com a porta em breve. Rumores corroborando essa ideia não faltam, e creio eu que boa parte do público esteja torcendo por essa mudança, sonhando com um futuro em que o mundo todo seja USB-C e as conexões proprietárias tenham sua merecida morte.

Por outro lado, existe outra perspectiva mais provável: de que a Apple simplesmente troque os cabos Lightning/USB-A atuais por Lightning/USB-C, despachando na caixa dos iPhones de 2019 carregadores com essa entrada (e possivelmente mais rápidos, como os de iPads Pro que têm 18W). Faz sentido — a gravura, afinal, indica que se conecte um cabo a um notebook Apple genérico, e todos os MacBooks [Pro, Air] recentes têm entradas USB-C.

E vocês, o que vocês acham?

dica do Marcus Tonini, via HYPEBEAST