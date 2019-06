iPhones de 2019 poderão ganhar um modo similar ao Night Sight do Google Pixel

O modo Night Sight dos smartphones Pixel, do Google, causou uma verdadeira revolução no mundo da fotografia móvel.

Fabricantes correram para tentar superar as câmeras que efetivamente enxergam no escuro — a Huawei, até o momento, foi a única que conseguiu superar a bruxaria. A Apple, por sua vez, manteve-se quieta no seu canto, embora pareça que esse estado de inércia não vai durar por muito tempo.

O leaker Max Weinbach compartilhou com o canal do YouTube EverythingApplePro uma informação que pode levantar as anteninhas dos usuários de iPhone: segundo ele, a Apple está trabalhando em um modo de fotografia noturna semelhante ao que o Google oferece em seus smartphones, e o recurso poderá estar presente já nos smartphones de 2019 da Maçã (veja tudo aos 2 minutos e 15 segundos do vídeo abaixo).

Na Apple, o recurso seria chamado “Night Mode” e, embora não tenhamos muitas informações sobre o tipo de tecnologia utilizado para torná-lo possível, não é difícil afirmar que o aprendizado de máquina seria parte importante do processo, trabalhando em conjunto ao novo sistema óptico de três lentes que (supostamente) virá nos novos iPhones — ou em alguns deles, pelo menos.

Segundo Weinbach, o recurso da Maçã seria equiparável em qualidade aos modos de fotografia noturna oferecidos pelo Google e pela Huawei, podendo até superá-los. Ele seria ativado automaticamente quando o aparelho detectasse uma cena sem luminosidade suficiente, mas também poderia vir com um modo manual, ativado sempre que o usuário desejasse.

Outra informação a ser confirmada é se a Apple colocará o recurso como um chamariz dos futuros iPhones (e, portanto, exclusivo deles) ou se liberará o “Night Mode” numa atualização de software para modelos já existentes. O Google, como se sabe, fez isso, colocando o Night Sight até mesmo em aparelhos Pixel com dois anos de idade, mas a primeira opção parece ser mais Apple-like.

Ainda assim, as notícias são animadoras. Será que a Maçã finalmente alcançará a concorrência nessa corrida? Aguardemos!

via PhoneArena