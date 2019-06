Latência menor, nova paleta de ferramentas… as novidades pro Apple Pencil no iPadOS 13!

Em meio a tantas novidades notáveis de software (e duas formidáveis de hardware), é compreensível que as melhorias anunciadas pela Maçã para o Apple Pencil tenham ficado em segundo plano na WWDC19. Ainda assim, caso vocês não lembrem, elas existem — e nós vamos dar uma olhada nelas a seguir.

Menor latência

Acredite se quiser: o Apple Pencil já era uma das canetinhas um dos lápis de menor latência do mundo dos tablets, mas a Maçã conseguiu reduzir a taxa ainda mais no iOS 13 somente com ajustes no software — nada de comprar um tablet ou um acessório novo para isso. Dos 20ms registrados anteriormente, temos agora uma taxa de latência de somente 9ms!

A mudança, embora sutil, pode ser percebida comparando a experiência entre tablets rodando o iOS 12 e o iPadOS 13 — especialmente se estivermos falando de iPads Pro com telas ProMotion, de taxa de atualização aprimorada (120Hz). Com a atualização, a resposta do lápis é ainda mais realista, transformando movimentos em riscos com destreza ainda maior — quase como num papel, mesmo.

Nova paleta de ferramentas

A paleta de ferramentas do Apple Pencil sempre foi razoavelmente funcional, oferecendo uma forma fácil de trocar a cor ou o estilo da ponta utilizada pelo acessório. No iPadOS 13, ela se torna mais poderosa, com um indicativo mais claro da função de cada ponta e um seletor de cores mais completo.

Mais ainda, a nova paleta pode ser minimizada para acesso fácil a qualquer momento: ela vira um pequeno círculo branco que pode ser preso a qualquer canto da tela. Com isso, ela está sempre a um toque de distância durante suas anotações.

Nova ferramenta de Markup

No iPadOS 13 com Apple Pencil, você pode arrastar o lápis do canto inferior esquerdo ou direito para ativar a ferramenta de Markup (a captura de tela com anotações) ainda mais facilmente — pode dizer adeus aos exercícios impensáveis de pressionar os botões de força e volume ao mesmo tempo.

Após realizar a captura, você tem as ferramentas de sempre para fazer anotações na imagem, podendo compartilhá-las diretamente dessa tela para qualquer aplicativo ou contato ou salvando-as em qualquer pasta no app Arquivos. Lembrando que, se a screenshot for capturada no Safari, agora você pode capturar a página inteira do website exibido — e o recurso poderá ser adotado por outros apps, também.

Ah: o Logitech Crayon também funciona perfeitamente com esse recurso.

API PencilKit

A nova API lançada pela Apple permite, em primeiro lugar, que desenvolvedores se aproveitem da mesma queda na latência do Apple Pencil — segundo a Maçã, basta adicionar três linhas de código ao seu app para que ele desfrute dos 9ms de taxa.

Além disso, o PencilKit torna muito mais fácil que desenvolvedores criem ferramentas e integrações que antes eram exclusivas aos apps nativos da Apple. Com a API, por exemplo, a nova paleta de ferramentas do sistema pode ser integrada nativamente aos aplicativos, e os desenvolvedores podem aproveitar as novas Expressive Inks (Tintas Expressivas) usadas pela Maçã no Notas (Notes).

· • ·

E então, curtiram?

