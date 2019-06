Pixel 4 terá recorte quadrado para câmeras traseiras similar ao dos supostos iPhones de 2019

Há muitos meses, acompanhamos vazamentos dos mais diversos tipos os quais indicam que a traseira dos iPhones de 2019 será mais ou menos assim:

Eis hoje, após vários leaks sucessivos, o Google se rendeu e confirmou, via um tweet, que a traseira do ainda não-anunciado Pixel 4 terá um recorte bastante similar.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1

— Made by Google (@madebygoogle) June 12, 2019