App Memos torna textos presentes em fotos do iOS pesquisáveis

Ainda que o app Fotos nativo do iOS possua suas funções para pesquisar imagens por data, local ou até mesmo pelo que é mostrado na foto (pessoas, cachorros, praia, etc.), ainda assim pode ser difícil encontrar algo no meio das prováveis milhares de fotos que você possui. Pensando nisso, a desenvolvedora NoMad Sky lançou uma ferramenta a mais para você pesquisar suas imagens, o app Memos.

Basicamente, ele analisa toda a sua biblioteca de fotos do iOS à procura de textos — desde o cartaz de uma loja que você fotografou até a página de uma revista. A ideia é realmente brilhante, pois é possível que alguém se lembre de alguma palavra de uma foto, mas não exatamente quando ou onde ela foi tirada — e é justamente nessa hora que o Memos entra em ação.

Ao iniciá-lo pela primeira vez, o app requererá sua permissão para acessar a sua biblioteca de fotos e, assim, analisar todas as suas imagens. De acordo com a NoMad Sky, todo esse é processo é feito no próprio dispositivo, de forma que o app não envia ou compartilha nenhuma imagem/metadados associados com outros servidores.

O app, entretanto, ainda está na sua primeira versão e, por isso, apresenta algumas falhas. Sendo assim, a varredura inicial poderá demorar de acordo com o número de imagens que você possui. No caso relatado pelo Cult of Mac, o processo em um iPad Pro levou mais duas horas para acabar — sem contar que o app fechou algumas vezes durante o processo.

Ao fim dessa varredura, será possível percorrer as fotos que contêm algum tipo de texto dentro do app e, ainda, pesquisar imagens a partir de uma palavra ou termo específico, que são identificadas por meio da tecnologia OCR , a qual faz um bom trabalho de reconhecimento de textos escritos à mão ou impressos (como boletos).

Por fim, é possível marcar fotos, adicionar caixas de texto personalizadas em imagens nas quais algumas palavras não foram encontradas e inserir suas próprias anotações em imagens.