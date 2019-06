Jogos atingem 74% do total de gastos em lojas de apps

No fim do ano passado, comentamos uma pesquisa da App Annie sobre os gastos dos consumidores na App Store, os quais poderão ultrapassar US$122 bilhões neste ano. Naturalmente, nós não podemos falar disso sem pensar em uma das categorias de apps que os consumidores mais gastam: jogos.

Agora, a firma de análise está de volta com mais um apanhado de dados sobre os hábitos dos usuários nas lojas de aplicativos, com foco nos games. De acordo com o estudo, 74% dos gastos em lojas de aplicativos (App Store e Google Play, principalmente) foram impulsionados por jogos no ano passado.

Além disso, 33% de todos os downloads de apps mundialmente foram de jogos, com os usuários gastando cerca de 10% do tempo de uso nos dispositivos. Segundo a App Annie, no ano passado foram lançados mais de 1,1 milhão de títulos na App Store e 1,6 milhão no Google Play.

Quanto às duas principais lojas de apps, sabemos que o Google Play costuma ter o maior número de downloads (devido ao maior número de dispositivos Android) do que a App Store, e isso não foi diferente no último ano: em 2018, 72% dos jogos foram baixados na loja do Google, enquanto a App Store ficou com 28%.

Mas, como sempre, o cenário muda quando analisamos os gastos nessas lojas: enquanto o Google Play registrou apenas 36% de gastos dos consumidores com jogos, a App Store acumulou cerca de 64%. No geral, os gastos dos usuários com games cresceram 15% ao ano em ambas as plataformas.

O aumento no número de lançamentos está relacionado ao engajamento cada vez maior dos games com o mercado mobile, de acordo com o estudo. Entre os motivos desse, digamos, “casamento perfeito” está uma base de usuários crescente, particularmente em mercados em desenvolvimento (como o Brasil), onde o número de smartphones por pessoa cresce a cada ano.

Por falar em terras tupiniquins, o Brasil é o país entre nove outros mercados selecionados onde os usuários mais jogam — incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido e a China; por outro lado, nosso país está entre os que os usuários menos instalam games, com a França liderando esse ranking.

Além de possibilitar um aumento no número de lançamentos, a plataforma mobile também desempenhou um papel importante na expansão da faixa etária dos jogadores. Hoje, a maior parte do tempo gasto em jogos vem de usuários com 25 anos ou mais; em muitos casos, esses jogadores não são nem classificados como “gamers”, observou a App Annie.

O relatório completo da pesquisa da App Annie pode ser baixado aqui.

