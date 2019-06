Logic Pro X é atualizado para tirar proveito do novo Mac Pro

Tem nova versão do Logic Pro X na área! E as novidades são diretamente relacionadas com o novíssimo Mac Pro — que, diga-se, nem foi lançado ainda.

O software profissional de produção musical da Apple ganhou as tradicionais melhorias de desempenho e otimizações a fim de tirar proveito do poder do novo Mac Pro. Como? A versão 10.4.5 passou a suportar até 56 threads de processamento, permitindo aos produtores e compositores de filmes trabalharem em projetos musicais bem complexos e exigentes.

Dessa forma, o Logic Pro X agora — quer dizer, no futuro, já que o Mac Pro ainda não está entre nós — pode executar até 5x o número de plugins em tempo real se comparado ao modelo anterior do desktop profissional; ele também aumenta a contagem de faixas e canais disponíveis para todos os usuários, suportando agora até 1.000 faixas de áudio e 1.000 trilhas de instrumentos, fornecendo 4x o número de faixas disponíveis para produções mais complexas; para completar, temos suporte a 1.000 faixas de canais auxiliares, 1.000 trilhas MIDI externas e 12 envios por barra de canal.

Usuários também podem esperar uma resposta ainda melhor do Mixer e da Event List ao trabalhar com grandes sessões, bem como ao trabalhar com várias edições do Flex Time.

A versão 10.4.5 traz ainda algumas novidades como a possibilidade de filtrar, no explorador de loop, por tipo de loop e arrastar/soltar vários loops em seu projeto simultaneamente; o novo plugin DeEsser 2, o qual oferece mais opções para reduzir a sibilância em trilhas de áudio; e a opção de enviar beat clock MIDI para portas individuais, cada uma com ajustes únicos, como deslocamento de tempo e compensação de atraso de plugin.

O Logic Pro X custa R$750 na Mac App Store, mas esse update obviamente é gratuito para todos os que já o compraram antes.