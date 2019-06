MacMagazine no Ar #326: iOS 12.3.2 para iPhones 8 Plus, valor do novo Mac Pro, morte do 3D Touch, novidades do iOS 13 e muito mais!

Vira e mexe, o Facebook está envolvido em polêmicas sobre o uso de dados dos seus usuários; mas, como muitos de vocês devem se lembrar, no começo deste ano um desses problemas englobou também a Apple. Para relembrá-los: em janeiro passado, a Apple baniu o app Facebook Research (sucessor do Onavo) após constatar que a […]

No fim do ano passado, comentamos uma pesquisa da App Annie sobre os gastos dos consumidores na App Store, os quais poderão ultrapassar US$122 bilhões neste ano. Naturalmente, nós não podemos falar disso sem pensar em uma das categorias de apps que os consumidores mais gastam: jogos. Agora, a firma de análise está de volta […]

O mercado de clientes alternativos para o Apple Music no iOS, tornado possível pela API MusicKit, está deveras frutífero — o que é, no mínimo, um atestado de que a Maçã poderia estar fazendo um trabalho melhor do que o atual no app nativo da plataforma. Já falamos aqui do Soor, e hoje é a […]