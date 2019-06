Marvis Pro é um cliente para o Apple Music altamente personalizável e cheio de gestos

O mercado de clientes alternativos para o Apple Music no iOS, tornado possível pela API MusicKit, está deveras frutífero — o que é, no mínimo, um atestado de que a Maçã poderia estar fazendo um trabalho melhor do que o atual no app nativo da plataforma. Já falamos aqui do Soor, e hoje é a vez de comentar sobre outra opção do ramo: o Marvis Pro.

Desenvolvido pelo indiano Aditya Rajveer, o app está localizado para mais de dez idiomas (incluindo o português do Brasil), sendo possível ajustar o idioma de forma independente do sistema. Ele conta com uma interface apurada e bem pensada para navegação do Apple Music, totalmente baseada em gestos, e uma enorme quantidade de opções de personalização para que você deixe o aplicativo do seu jeito.

A tela de início do app pode ser ajustada de forma que mostre exatamente o que você quer, entre playlists, adições recentes, artistas e álbuns favoritos, Top 100 do serviço, rádios e muito mais. A barra lateral é bem pensada: basta arrastar o dedo para a direita e, em seguida, para cima ou para baixo, selecionando a opção desejada (como “Músicas”, “Artistas”, “Gêneros”, etc.).

É na barra lateral, também, que você tem acesso à busca universal do app, que retorna resultados em tempo real conforme você digita — tanto do Apple Music quanto da sua biblioteca própria. Em qualquer tela do Marvis Pro (incluindo a busca), você pode segurar elementos e arrastá-los para qualquer uma das opções que surge temporariamente na parte inferior — tanto para iniciar uma reprodução aleatória quanto para colocá-los no início/fim da fila de reprodução ou adicioná-los a uma playlist. Como toda a interface é baseada em cartões, você sempre volta à tela anterior simplesmente deslizando o dedo para baixo a qualquer momento.

Uma das partes mais legais do Marvis Pro é a personalização de basicamente tudo: as seções ajustáveis da tela inicial, por exemplo, contam com mais de 30 parâmetros que você pode escolher ao seu gosto, com opções de interface, disposição de elementos e exibição de informações adicionais. Na tela de reprodução, você pode ver ainda informações aprofundadas das músicas e estatísticas relacionadas à sua quantidade de reproduções (quantas vezes você já escutou uma determinada música, a última vez que você a escutou/pulou, o tempo total de reprodução, etc.).

Há, ainda, uma integração com o Last.fm e com o Musixmatch, sincronizando a letra com a música que está sendo reproduzida.

O aplicativo conta com um bocado de extras interessantes, como um modo escuro, ícones personalizáveis, suporte ao AirPlay 2, modo paisagem e integração. Por conta das tradicionais limitações do MusicKit, infelizmente não é possível remover músicas das suas playlists/biblioteca ou saber o que seus amigos estão escutando.

Ainda assim, vale a tentativa de uma experiência diferente daquela oferecida pela própria Apple. O Marvis Pro custa R$15 na App Store.

Promoção-relâmpago de promo codes!

O desenvolvedor do Marvis Pro nos enviou cinco promo codes do app para distribuirmos entre vocês. Obviamente, eles só podem ser resgatados um de cada vez — então seja rápido:

WRXAHFP7M4EL

KWNWAJNRNPTX

7JE3EY3YWMF7

LLNLA3HRM34Y

A7X77T3K3YTM

Quem conseguir resgatar um deles, por favor comente abaixo avisando qual pegou para evitar que o pessoal fique tentando à toa, sim? 😊

Bom proveito, pessoal!

Atualização, por Rafael Fischmann 13/06/2019 às 09:15

Aparentemente, todos os códigos já foram resgatados. 🙃