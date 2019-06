Mundo Invertido de “Stranger Things” chegará ao mundo real com jogo para iOS e Android

A Netflix realmente não está de brincadeira na divulgação da terceira temporada de seu arrasa-quarteirões “Stranger Things”, que estreará no dia 4 próximo. Além de uma série de ações promocionais em todos os tipos de mídias, a gigante do streaming ainda fez uma participação no último dia da Electronic Entertainment Expo (E3, a major feira de jogos do mundo) para anunciar os próximos passos da franquia no mundo dos games — e, felizmente, um deles envolve o iOS.

Explico: a Netflix está desenvolvendo, em parceria com o estúdio finlandês Next Games, um RPG baseado na franquia que trará o Mundo Invertido à nossa realidade. Com clara inspiração em Pokémon GO, o título permitirá que jogadores assumam identidades dentro do universo da série e explorem o mundo (com integração com o Google Maps) em busca de criaturas, aventuras e colaborações com outros jogadores.

Ainda não há mais informações sobre o jogo, mas já sabemos que ele será lançado no iOS e no Android em algum momento de 2020.

Adicionalmente, teremos o lançamento de Stranger Things 3: The Game, uma nova edição do jogo Stranger Things lançado em 2017. O título terá o mesmo estilo em 16 bits do seu antecessor, e continuará seguindo os personagens da série em aventuras numa exploração do universo criado pelos Irmãos Duffer.

O jogo, desenvolvido pela BonusXP, chegará aos consoles (Switch, PS4 e Xbox One) no dia 4 de julho, junto à nova temporada da série. Animados?

via Cult of Mac