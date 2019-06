Tem mais um update do nosso app na área, versão 4.0.2!

Uma semana exata após liberarmos a versão 4.0.1 do nosso app para iOS e watchOS, já estamos hoje de volta com o MacMagazine 4.0.2. Nossa ideia, claro, foi eliminar o mais rápido possível todos os bugs presentes na novíssima versão 4.

Eis o último changelog:

Trazemos neste update mais algumas melhorias para o Modo Escuro do app (incluindo uma splash screen adequada!), aprimoramentos gerais em acessibilidade, seleção mais coerente de post inicial no iPad, entre outras pequenas correções de bugs. Fica o nosso agradecimento especial ao Cassio Rossi e ao Ruyther “Themakew” Costa pelas colaborações feitas em nosso projeto no GitHub para esta versão 4.0.2!

Vale sempre lembrar que nosso app tem o seu código aberto no GitHub, e qualquer um de vocês pode colaborar livremente por lá — seja com sugestões/ideias quanto com códigos de fato para o projeto.

Valeu, galera! 😉