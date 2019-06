Twitterrific 6 chega com nova interface e preço maior; Spotify, Google Duo e Boot Camp são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações mais importantes de aplicativos populares da App Store — ou de fora dela, também. Vamos dar um giro nelas.

Twitterrific

O cliente da Iconfactory para a rede social do passarinho chegou à sexta versão com um bocado de novidades — a começar por uma interface totalmente renovada, com visual mais moderno, cantos arredondados, iconografia refinada e um ar que parece mais em casa nas versões recentes do iOS.

O Twitterrific 6 tem uma boa mudança em relação à forma lida com as mídias dos tweets: agora, postagens com somente uma imagem ou GIF exibem o conteúdo em sua proporção original diretamente na timeline, sem a necessidade de você tocar na mídia para vê-la por inteiro. Além disso, vídeos podem ser exibidos automaticamente (caso você queira), e o aplicativo traz uma nova integração com o GIPHY para busca e adição fácil de GIFs às suas publicações.

Ainda no mesmo assunto, o Twitterrific agora tem suporte à nova modalidade de retweet com comentário de mídia, e renova a prévia de imagens e vídeos na tela de composição de postagens — nela, você pode adicionar descrições de acessibilidade, inclusive. As opções de personalização do aplicativo foram aprofundadas, com novos temas e opções de interface para todos os gostos.

Twitterrific 6 for iOS is here with loads of great new features like full media previews in the timeline, autoplaying videos and GIFs, new themes, new icons, and more! Get it now! https://t.co/ZYDUO48yak pic.twitter.com/5S4UAag9hA — Twitterrific (@Twitterrific) 13 de junho de 2019

O Twitterrific 6 para iOS chegou com muitos recursos novos, como prévia de mídia em tamanho real na timeline, vídeos e GIFs com reprodução automática, novos temas, novos ícones e mais! Baixe agora!

A parte ruim é que o Twitterrific 6 não é uma atualização gratuita. Quem quiser, poderá fazer o download ou update gratuitamente e usufruir de todos os recursos, mas com propagandas e eventuais avisos solicitando que você assine o serviço; para se livrar desses conteúdos indesejados, você precisa fazer uma assinatura de R$3,50 mensais, R$39 anuais ou uma compra única de R$113 — que durará por todo o ciclo de atualizações do Twitterrific 6.

Quem já era usuário do Twitterrific 5 e tinha comprado uma das suas opções de experiência ad-free poderá usar a nova versão sem publicidade, mas os eventuais avisos pedindo que você assine o serviço continuarão aparecendo. Não é a solução mais legal para os usuários, mas o aplicativo tem que se manter de alguma forma, certo?

Spotify

A plataforma de streaming musical mais popular do mundo, por sua vez, trouxe novidades aos seus apps para iOS e Android — mais especificamente, à aba “Sua Biblioteca”.

Com as mudanças, que são exclusivas para os usuários do plano Spotify Premium, a aba fica mais inteligente e permite que o usuário chegue mais rapidamente ao conteúdo que deseja. Temos aqui duas subdivisões, “Música” e “Podcasts”, cada uma com suas especificidades: a área de músicas tem uma visão das suas playlists, uma dos seus artistas favoritos e outra dos álbuns que você curte.

Na área de podcasts, temos uma tela exibindo os episódios recentes de programas que você ouve, outra com os conteúdos baixados que você pode escutar offline e, por fim, outra que mostra os podcasts mais populares ou que possam lhe interessar.

As novidades na aba “Sua Biblioteca” já estão sendo aplicadas para usuários do mundo inteiro e deverão ter sua transição completada ao longo da próxima semana.

Google Duo

O aplicativo de chat em vídeo da gigante de Mountain View pode não ser o fenômeno de popularidade que se esperava, mas está ganhando uma boa novidade: suporte a videochamadas em grupo, com suporte a até oito participantes simultâneos. Se é o suficiente para fazê-lo decolar… bom, teremos de aguardar para ver.

Boot Camp

Por fim, utilitário da Apple que possibilita a instalação de instâncias do Windows em Macs ganhou uma pequena atualização para corrigir um bug que estava impedindo donos de iMacs e Macs mini com Fusion Drives de completar o processo de partição do disco e instalação do sistema. Agora, tudo deve funcionar normalmente.

O utilitário do Boot Camp pode ser atualizado no site da Apple.