Apple divulga fotos da sua segunda (e belíssima) loja em Taiwan

No início da semana, trouxemos para cá o anúncio da Apple de que estaria próxima a inauguração da sua segunda loja em Taiwan, a Apple Xinyi A13, na capital Taipei. Agora, a Maçã divulgou as primeiras imagens do novo e belíssimo espaço, que abrirá as portas no próximo sábado (15/6) às 10h, pelo horário local.

Construída em dois níveis (um dos quais subterrâneo), a loja conta com os mesmos paradigmas arquitetônicos de várias criações recentes da Maçã. Temos aqui uma cobertura plana, com acabamento em madeira e reforço em fibra de carbono, protegendo um pavilhão cercado por enormes peças de vidro (algumas delas curvas) e, dos lados, estruturas em pedra que abrigam as escadas de mármore do espaço e levam ao andar inferior.

Graças ao Forum do espaço, dotado de um enorme telão de LEDs, a Apple Xinyi A13 é a primeira loja de Taiwan a oferecer as sessões do Today at Apple; por lá, passarão artistas, técnicos e profissionais das mais diversas áreas para compartilhar suas experiências e dicas de como extrair o máximo dos produtos e serviços da Maçã. Para comemorar o inicio dos trabalhos, a Apple realizará um evento de seis semanas chamado “Stage for Creativity” (“Palco para a Criatividade”), que se iniciará no primeiro dia de funcionamento da loja com uma apresentação da cantora Eve Ai.

A Apple informou ainda que, dos 155 empregados da loja, mais da metade vem de outros espaços de varejo da empresa na região; juntos, eles falam mais de dez idiomas. A Apple Xinyi A13 é, também, a primeira de Taiwan a contar com um Genius Grove, espaço de assistência técnica integrado ao resto da loja.

Bonita, não?

Bondi Junction

Enquanto isso, no hemisfério sul, a Apple marcou a data de reinauguração da Apple Bondi, em Bondi Junction (subúrbio de Sydney, Austrália): será em 29 de junho, às 9h30 (horário local).

Como informamos, a loja fechou em 24 de março para reformas. Embora ainda não tenhamos fotos ou informações sobre que tipo de mudanças estão sendo feitas por lá, é de se esperar que a Apple esteja implementando os elementos para a sua nova experiência de varejo, como o telão do Today at Apple e a nova arquitetura interna (com mais madeira, tons terrosos e plantas nos ambientes internos). Ficaremos atentos para futuras revelações, claro.

