Confira uma seleção de apps para acompanhar a Copa do Mundo de Futebol Feminino e a Copa América

Futebolistas e entusiastas do mundo, uni-vos: a partir de hoje (14/6), teremos duas competições gigantescas do esporte mais popular do mundo acontecendo ao mesmo tempo — a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que já está com a bola rolando desde a sexta-feira passada, e a Copa América de Futebol Masculino, que terá seu pontapé inicial dado hoje à noite (às 21h30, pelo horário de Brasília) com o jogo Brasil vs. Bolívia.

Compreensivelmente, é difícil acompanhar as duas competições ao mesmo tempo com todo o afinco que seus múltiplos jogos requereriam. Mas nada temam: selecionamos aqui vários apps que poderão ajudar-lhes nessa tarefa — para que você possa manter um olho no telão e outro na telinha do iPhone ou iPad, conhecendo os últimos lances e principais notícias de todos os jogos em tempo real.

App oficial da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA, traz alertas de partidas em tempo real, recurso de marcar sua seleção favorita para receber notificações personalizadas, notícias, fotos e vídeos exclusivos, cobertura e liveblog ao vivo de todos os jogos, games dentro do app, informações sobre as seleções e grupos e muito mais!

App oficial da Copa América, traz estatísticas do campeonato, das seleções e dos jogadores, com alertas em tempo real e acompanhamento ao vivo de partidas. No aplicativo, é possível ter acesso a conteúdos exclusivos, dados sobre os estádios e até mesmo comprar ingressos para os jogos.

Traz as últimas notícias das seleções masculina, feminina e de base, com vídeos, fotos e entrevistas exclusivas, além de resultados em tempo real.

A Globo é emissora oficial dos dois torneios, então o Globoplay é um bom local para acompanhar os jogos. O aplicativo transmite a programação da rede ao vivo para usuários das regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, bem como na cidade de Brasília, no estado do Amazonas e em regiões selecionadas de Minas Gerais. Quem não está nessas áreas pode acompanhar vídeos e trechos da programação conforme eles vão sendo publicados (alguns, mediante assinatura).

Na TV fechada, a transmissão dos torneios fica por conta do SporTV; se você é assinante do canal em alguma das operadoras parceiras (NET, SKY, Claro, Oi, Vivo, Algar, Net Angra, NET Foz, Multiplay ou ORM), pode acompanhar a programação do canal ao vivo no iPhone ou iPad.

Central de resultados e notícias de todos os torneios e competições futebolísticas, com notificações ao vivo e páginas de informações sobre times, jogadores e resultados.

O nome diz “Brasileirão”, mas o Placar UOL traz resultados de todas as competições mais populares do mundo, incluindo a Copa do Mundo de Futebol Feminino e a Copa América. Temos ainda alertas, vídeos, notícias do mercado da bola e opiniões dos colunistas de alto escalão do portal.

Além de acompanhar os resultados das partidas, você poderá criar ligas de bolão com seus amigos, comparar resultados, disputar pontos e até mesmo zoar quem chutar um resultado muito absurdo ou diferente da realidade. 😝

É claro que o universo futebolístico da App Store não se resume a isso, então, se você tem alguma dica de aplicativo que não foi listado aqui por nós, use e abuse dos comentários!