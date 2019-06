Fabricante pretende lançar monitor de glicose compatível com o Apple Watch

Quem acompanha o MacMagazine já deve ter lido sobre a Dexcom, empresa americana que fabrica kits de monitoramento de glicose. No começo do ano passado, selecionamos quatro apps que podem lhe ajudar no controle da diabetes, entre eles o One Drop (que oferece suporte à medição realizada pelos dispositivos da empresa).

Recentemente, a fabricante anunciou os novos aparelhos da linha G6 CGM System, que deverão ser lançados em breve, incluindo uma versão compatível com o Apple Watch a qual permitirá que pacientes com diabetes acompanhem o índice de glicose no sangue a partir do gadget vestível da Maçã.

A novidade foi divulgada pelo próprio CEO da Dexcom, Kevin Sayer, durante uma entrevista no programa Mad Money, da CNBC.

Sayer não divulgou muitos detalhes da ferramenta e, embora seja possível acompanhar as informações gravadas pelo transmissor Dexcom G6 no Apple Watch, a novidade poderá fornecer uma versão própria para o watchOS, possivelmente com mais recursos.

É preciso fazer um CGM [monitor contínuo de glicose] e torná-lo muito menor. Realmente pensamos que será um dispositivo para as próximas gerações e uma plataforma que perdurará para sempre. Será maravilhoso.

A empresa também anunciou que contribuirá com outras instituições, como a Verily, subsidiária da Alphabet que se dedica ao estudo das ciências da vida e as gigantes farmacêuticas CVS Health e Walgreens.

No caso da Apple, essa parceria certamente ajudará no cumprimento da proposta que Tim Cook fez sobre a maior contribuição da companhia para a humanidade ser na área da saúde.

