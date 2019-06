Filme da semana: compre “Homens de Preto 3”, com Will Smith e Tommy Lee Jones, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi “Homens de Preto 3”, com Will Smith, Tommy Lee Jones e Josh Brolin.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Em “Men in Black 3”, os agentes J [Will Smith] e K [Tommy Lee Jones] retornam… a tempo. J já viu coisas inexplicáveis em seus 15 anos com os Homens de Preto, porém, nada, nem mesmo alienígenas o deixam mais perplexo que seu parceiro irônico e reticente. Mas quando a vida de K e o destino do planeta estão em jogo, o agente J terá de viajar no tempo, no passado, para acertar as coisas. J descobre que o universo tem segredos que K nunca contou a ele — segredos que acabarão se revelando quando ele se unir ao jovem agente K [Josh Brolin] para salvar seu parceiro, a agência e o futuro da humanidade.