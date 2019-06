“Look Around”: Mapas da Apple finalmente superam os do Google em um aspecto

Lembram do Taiti na Copa das Confederações de 2013? Até hoje, comparar os Mapas da Apple com o Google Maps era o mesmo que evocar a simpática seleção que levou sucessivas goleadas naquele torneio. Agora, entretanto, a Maçã tem uma carta na manga – e ela responde pelo nome de Look Around.

Nós já falamos do recurso que compete com o Google Street View, tanto no artigo de apresentação do iOS 13 quanto no olhar mais aprofundado dos novos Mapas da Apple que publicamos na última semana. O que nós ainda não tínhamos visto era uma comparação real entre as duas ferramentas.

Agora ela já está entre nós, graças ao desenvolvedor Reüel van der Steege:

Made a quick side-by-side comparison video driving the same road in Hawaii with 'Look Around' in Apple Maps on #iOS13 vs Google Street View. It really is "smoothly move down the street"! Impressive 🤩 #WWDC19 #iOS13Beta #AppleMaps #GoogleMaps #Apple #maps pic.twitter.com/nIA3kklhJe — Reüel van der Steege (@rvdsteege) June 13, 2019

Fiz uma rápida comparação lado a lado “dirigindo” pela mesma estrada no Havaí com o Look Around, do Apple Maps, e o Google Street View. Ele realmente “se move suavemente pelas ruas”! Impressionante.

A diferença realmente é impressionante — como afirmou um usuário do Twitter respondendo a Reüel, o recurso da Apple realmente se parece com um modelo 3D navegável, enquanto o do Google aparenta mais ser uma série de fotos em 360º postas em sequência. Ou seja, sim: ponto para a Apple nessa!

Alguns coisas têm de ser consideradas, entretanto. O primeiro, claro, tem a ver com a cobertura: o Google Street View já está presente basicamente no mundo inteiro, enquanto o Look Around começará a engatinhar agora — os veículos (e pessoas) coletando informações para a Apple estão rodando algumas cidades selecionadas em poucos países do hemisfério norte, o que significa que teremos de esperar muitos anos até que a ferramenta chegue ao Brasil, por exemplo.

Além disso, o Google Street View é um recurso que já tem 12 anos de idade e não apresentou diferenças significativas em seu funcionamento de lá para cá. Considerando que o Google tem um ritmo de desenvolvimento muito mais frenético que o ímpeto glacial da Apple, pode ser que a gigante de Mountain View suba ao palco “amanhã” para apresentar uma nova tecnologia que supere o Look Around. Nunca se sabe, não é?

De qualquer forma, por enquanto, vamos deixar a Apple saborear essa vitória momentânea.

via Cult of Mac