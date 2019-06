Novos AirPods não causaram impacto no mercado de “audíveis”, mostra pesquisa

Que a Apple é líder absoluta do mercado de “audíveis” (“hearables”, alcunha usada para se referir aos fones de ouvido totalmente sem fio), disso ninguém duvida. Entretanto, poderia se esperar que a chegada da segunda geração dos AirPods contribuísse para alargar ainda mais a vantagem da Maçã no segmento — o que *não* aconteceu.

A pesquisa mais recente da Counterpoint Research sobre o mercado de audíveis mostra que os fones sem fio da Apple continuam dominando o mercado, mas a chegada da sua geração não mexeu uma palha na fatia de mercado da Maçã. Ao contrário: o que garantiu a manutenção do share da Apple foi um nível de vendas acima do esperado da primeira geração de AirPods, enquanto o novo modelo teve um desempenho abaixo do esperado.

A firma expõe a seguinte análise sobre o desempenho da Maçã no mercado:

O market share da Apple manteve-se no mesmo nível visto no último trimestre, sem registrar crescimento mesmo com o lançamento da segunda geração dos AirPods. Enquanto as vendas da primeira geração dos fones foram maiores do que o esperado por conta de várias promoções de queima de estoque no primeiro trimestre de 2019, o desempenho do novo modelo foi mais fraco do que o inicialmente esperado devido a uma recepção mista do mercado.

A Counterpoint reserva os números exatos de vendas para clientes pagantes, mas alguns gráficos e dados preliminares já dão uma boa noção de como anda o mercado de audíveis: no primeiro trimestre de 2019, foram vendidos 17,5 milhões de fones sem fio ao redor do mundo — um crescimento de 40% em relação ao último trimestre do ano passado.

Enquanto os AirPods continuam com larga vantagem sobre a concorrência, a Samsung vai escalando as tabelas com os seus Galaxy Buds, que assumiram o segundo lugar do segmento ao derrotar fortes concorrentes da Jabra e da Bose. A Counterpoint afirma que a sul-coreana deverá manter a posição graças à reação positiva do mercado e às promoções que dão os fones na compra de um dos modelos do Galaxy S10.

via 9to5Mac