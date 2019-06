Cellebrite está de volta e diz que pode invadir qualquer device iOS ou Android

Ora, ora, vejam só: a firma israelense Cellebrite está de volta com um novo produto chamado UFED Premium, que ela diz ser capaz de invadir qualquer dispositivo iOS ou Android — um prato cheio para órgãos governamentais/policiais.

UFED significa Universal Forensic Extraction Device e, segundo a Cellebrite, ele é capaz de extrair dados de *qualquer* iPhone/iPad rodando desde o iOS 7 até a última versão pública, a 12.3.x (mas não a versão 13, que está em beta). Ele também funciona com modelos high-end de marcas como Samsung, Huawei, LG e Xiaomi.

Cellebrite is proud to introduce #UFED Premium! An exclusive solution for law enforcement to unlock and extract data from all iOS and high-end Android devices. To learn more, click here: https://t.co/WHsaDxzoXz pic.twitter.com/BSixEkyAuL

