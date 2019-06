Construa videogames jogando com essa ferramenta do Google para macOS e Windows

Construir videogames não é exatamente a tarefa mais simples do mundo para amadores, mas várias empresas têm ferramentas para que você coloque suas criações na tela sem muita dificuldade — e, quem sabe, comece a trilhar um caminho de sucesso no mundo dos jogos. O Google, agora, é uma delas.

Com o Game Builder, usuários de macOS e Windows podem criar experiências de jogo básicas, reminiscentes do fenômeno Minecraft, sem precisar tocar em uma linha de código sequer. De fato, a própria ferramenta é um jogo em si — sim, você cria seu videogame jogando um videogame.

O Game Builder, que vem da equipe de projetos experimentais do Google, a Area 120, já estava disponível de forma silenciosa no Steam desde novembro passado, mas só agora, com uma grande atualização recente, começou a ser divulgado pela gigante de Mountain View. No jogo, você pode construir mundos inteiros com blocos de diversos tipos, simplesmente clicando e arrastando os elementos para montar suas criações; ele conta ainda com centenas de modelos 3D pré-preparados, para que você não precise gastar horas modelando seus personagens e construções.

Uma vez criados os universos, usuários mais avançados em técnicas de JavaScript podem ampliar a experiência do jogo com as APIs nativas — usando comandos simples seguindo a lógica do “se isto, então aquilo”, é possível construir dinâmicas que tornarão o videogame mais envolvente e desafiador. Sua criatividade é o limite para criar o próximo sucesso do mundo dos videogames indies.

O mais legal é que o Game Builder tem, inclusive, um modo de colaboração, para que você e vários amigos trabalhem num projeto ao mesmo tempo ou para que as pessoas testem o jogo em tempo real conforme você vai avançando na sua construção.

O Game Builder pode ser baixado gratuitamente no Steam para macOS ou Windows. Divirtam-se!

via Cult of Mac