O novo Mac Pro é uma coletânea de vários designs passados da Apple

Quer uma dica de leitura superlegal do campo do design para este sábado? Nada tema, caro leitor, pois você acabou de chegar ao lugar certo.

O designer e desenvolvedor Arun Venkatesan publicou no seu blog um artigo interessantíssimo analisando as escolhas de design da Apple no novo Mac Pro (e no Pro Display XDR) e provando por A + B o seu argumento: de que as mais novas criações da Maçã são uma verdadeira coletânea de soluções bem pensadas de design apresentadas pela empresa nas últimas duas décadas, tanto em produtos bem-sucedidos quanto em fracassos retumbantes.

Por exemplo: a estrutura do novo Mac Pro, baseada nas quatro “pernas” de aço inoxidável que se estendem no topo para se transformar em alças e na parte de baixo, para virarem pés, não é nova: o lindíssimo, porém malfadado Power Mac G4 Cube já adotava uma solução similar no início do milênio, com uma caixa de alumínio que guardava sua arquitetura interna e os pés que se estendiam até a parte superior como elementos estruturais.

Do Power Mac G5/Mac Pro clássico (o eterno “ralador de queijo”), a nova máquina adota o conceito de zonas térmicas separadas, que permite o resfriamento dos componentes internos com maior eficácia.

Já as aberturas na frente e na traseira do computador (e na traseira do Pro Display XDR) tomam as lições aprendidas pela Apple no corte preciso dos MacBooks Air/Pro de 2008 (e todos os Macs portáteis subsequentes), no sentido de fazer aberturas no alumínio sem comprometer sua rigidez estrutural — com isso, temos um processo que remove mais de 50% do alumínio da carcaça, permitindo a passagem de ar porém mantendo a estrutura tão sólida quanto antes.

A articulação do Pro Display XDR, por sua vez, parece ter inspiração direta no braço do belíssimo iMac G4 — que era tão forte que a Apple recomendava usar como alça da máquina ao carregá-la. Já os cabos que acompanham o Mac Pro, revestidos de uma fibra de tecido, são semelhantes aos que a Maçã já despacha na caixa de cada HomePod.

Os periféricos (Magic Keyboard, Magic Trackpad e Magic Mouse) têm uma combinação do design prateado tradicional com o acabamento cinza espacial dos acessórios que vêm com o iMac Pro.

Ao menos um elemento do novo Mac Pro é inédito para Apple, lembra Venkatesan: suas rodinhas. Muito bem, então — fica a torcida para que os “greatest hits” do design aqui aplicado sejam bem-sucedidos, não é verdade?

dica do Henrique Cunha