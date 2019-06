Os 5 artigos mais lidos no MacMagazine: de 9 a 16 de junho

O novo Mac Pro é uma coletânea de vários designs passados da Apple Quer uma dica de leitura superlegal do campo do design para este sábado? Nada tema, caro leitor, pois você acabou de chegar ao lugar certo. O designer e desenvolvedor Arun Venkatesan publicou no seu blog um artigo interessantíssimo analisando as escolhas de design da Apple no novo Mac Pro (e no Pro Display XDR) e […]

Construa videogames jogando com essa ferramenta do Google para macOS e Windows Construir videogames não é exatamente a tarefa mais simples do mundo para amadores, mas várias empresas têm ferramentas para que você coloque suas criações na tela sem muita dificuldade — e, quem sabe, comece a trilhar um caminho de sucesso no mundo dos jogos. O Google, agora, é uma delas. Com o Game Builder, usuários […]

Cellebrite está de volta e diz que pode invadir qualquer device iOS ou Android Ora, ora, vejam só: a firma israelense Cellebrite está de volta com um novo produto chamado UFED Premium, que ela diz ser capaz de invadir qualquer dispositivo iOS ou Android — um prato cheio para órgãos governamentais/policiais. UFED significa Universal Forensic Extraction Device e, segundo a Cellebrite, ele é capaz de extrair dados de *qualquer* […]