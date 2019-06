Apple estaria de olho no Oscar com seis produções originais

Com o Apple TV+, anunciado em março passado, a gigante de Cupertino provou que está disposta a entrar de cabeça do mercado de streaming de vídeo contra algumas gigantes na área. Mas não é só isso que a empresa almeja com a sua plataforma bilionária.

Além de assinantes, a Maçã estaria de olho na maior premiação do cinema — falo, naturalmente, do Oscar — a partir de algumas produções originais de “baixo custo” que poderiam concorrer na Academia. As informações são do New York Post.

Essa não é a primeira vez que o assunto vem à tona; agora, porém, fontes anônimas do jornal em Hollywood disseram que a Apple tem se aproximado de diretores e outros talentos do cinema nos últimos meses para falar sobre seis projetos de filmes com potencial para concorrer ao Oscar. De acordo com essas pessoas, a companhia pretende investir entre US$5 milhões e US$30 milhões em cada produção.

Ao que tudo indica, essa empreitada da Maçã não está relacionada com a contratação do estúdio A24, ganhador do Oscar de Melhor Filme em 2017 com “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, uma vez que essa parceria já está se desenrolando em um filme dirigido por Sofia Coppola, e estrelado por Bill Murray e Rashida Jones.

Ainda segundo as fontes, a Maçã está sendo impulsionada pelas recentes indicações de filmes e estúdios não tão tradicionais ao Oscar — a exemplo de “Roma”, eleito Melhor Filme Estrangeiro neste ano, o qual é atualmente exibido pela Netflix.

O Apple TV+ será lançado ainda neste ano em mais de 100 países, incluindo o Brasil, e inicialmente contará com cerca de 30 títulos originais entre séries e filmes. Quanto ao sonho de concorrer ao Oscar, pode ser que a Maçã tenha que amadurecer ainda um pouco mais essa ideia, portanto é provável que esse projeto demore um pouco para tomar corpo. Veremos.

via 9to5Mac