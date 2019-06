Microsoft To-Do ganha app nativo para macOS, já disponível na App Store

Ninguém diria, há coisa de uma década, que eventualmente a Microsoft seria uma das maiores parceiras da Apple em desenvolvimento de apps e abraçaria com tamanho entusiasmo a App Store. Mas aqui estamos: hoje, a gigante de Redmond lançou uma versão nativa do seu aplicativo de tarefas To-Do para macOS, e já tratou de disponibilizá-lo na loja de aplicativos do sistema.

O To-Do para Mac tem várias semelhanças com o Lembretes, da própria Apple (e com o finado Wunderlist, que substituiu), mas com algumas cartas na manga. Temos aqui uma lista simples de lembretes que podem ser divididos em tarefas e categorias (como “Compras”, “Trabalho” ou “Escola” — você cria seus temas); é possível marcar tarefas por ordem de prioridade e ter uma visão do seu dia, onde o aplicativo mostrará o que você tem agendado para as próximas horas.

Por ser um aplicativo da Microsoft, você tem, claro, acesso a todo o ecossistema da empresa para aprimorar a experiência de uso no app: é possível sincronizar seus lembretes com o Outlook, compartilhar tarefas e listas com contatos, anexar arquivos e fotos em tarefas por meio do OneDrive e muito mais.

De fato, o To-Do para macOS não é tão diferente do versão para navegador ou do app para iOS, disponível desde 2017 — ele só tira mais proveito da tela maior dos computadores da Maçã e tem o benefício de rodar melhor, como um app nativo deve ser. Ao contrário do que se poderia pensar, entretanto, a Microsoft (ainda) não está usando as ferramentas do Projeto Catalyst para unificar os apps para iOS e macOS.

O aplicativo está disponível gratuitamente na Mac App Store.

via 9to5Mac