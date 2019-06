Monitor de ruído do watchOS 6 é surpreendentemente preciso

Dentre as novidades apresentadas para o watchOS 6 na última WWDC, uma chamou atenção de quem cuida da saúde auditiva: o app Ruído (Noise), que consegue “ouvir” o som ambiente no local do usuário e detectar quando o volume do ruído chega a níveis prejudiciais para a sua audição, a longo prazo — caso isso aconteça, o aplicativo manda uma notificação para o seu punho, avisando que a exposição prolongada a barulhos muito fortes pode causar problemas.

Só uma questão restava: o quão preciso é o Apple Watch na hora de medir os ruídos do ambiente onde o usuário está? Bom, agora temos a resposta — pelo visto, ele é deveras preciso.

O desenvolvedor Blake Helms resolveu testar a questão por conta própria, comparando a performance de um decibelímetro profissional com os registros exibidos por um Apple Watch rodando o watchOS 6 beta. Vejam os resultados:

For anyone curious about the accuracy of the #WatchOS6 Noise app, here’s a comparison with a decibel meter this morning. cc @stroughtonsmith @marcoarment pic.twitter.com/aXrK6iF1D7 — Blake Helms (@helmsb) June 16, 2019

Para quem tem curiosidade em saber se o app Ruído do #watchOS6 é preciso, aqui está uma comparação que eu fiz com um decibelímetro hoje de manhã.

Como dá para ver, o Apple Watch manteve-se sempre na faixa do equipamento de medição — às vezes demorando algumas frações de segundo a mais para registrar as mudanças no volume do som, mas sempre próximo dos números registrados pelo decibelímetro.

Helms afirmou estar “chocado” com a precisão do reloginho, considerando o tamanho diminuto dos seus microfones. O desenvolvedor disse ter realizado outros testes após a gravação do vídeo, e o Watch manteve-se sempre numa faixa de 3 a 5 decibéis dentro dos registros exibidos pelo decibelímetro.

Com isso, usuários do watchOS 6 podem respirar tranquilos sabendo que o dispositivo estará sempre atento para quando um ruído excessivo possa prejudicar sua saúde auditiva — além de receber as notificações de acordo com as recomendações da OMS, você também poderá adicionar uma complicação do app Ruído diretamente no mostrador Infográfico, para que veja rapidamente o nível do som ambiente no local onde estiver.

Adicionalmente, o app também poderá ser um aliado seu para acionar a Lei do Silêncio caso um vizinho particularmente barulhento esteja atrapalhando o seu sono. Multifuncionalidade é tudo! 😛

via Cult of Mac