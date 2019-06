Promoções do dia na App Store: Text Only for Instagram, Watchlist, Caffeinated e mais!

Monitor de ruído do watchOS 6 é surpreendentemente preciso Dentre as novidades apresentadas para o watchOS 6 na última WWDC, uma chamou atenção de quem cuida da saúde auditiva: o app Ruído (Noise), que consegue “ouvir” o som ambiente no local do usuário e detectar quando o volume do ruído chega a níveis prejudiciais para a sua audição, a longo prazo — caso isso […]

Microsoft To-Do ganha app nativo para macOS, já disponível na App Store Ninguém diria, há coisa de uma década, que eventualmente a Microsoft seria uma das maiores parceiras da Apple em desenvolvimento de apps e abraçaria com tamanho entusiasmo a App Store. Mas aqui estamos: hoje, a gigante de Redmond lançou uma versão nativa do seu aplicativo de tarefas To-Do para macOS, e já tratou de disponibilizá-lo […]

Segundas versões beta do iOS 13, do iPadOS 13, do macOS Catalina 10.15, do watchOS 6 e do tvOS 13 estão disponíveis para desenvolvedores [atualizado] Como sempre acontece, exatamente duas semanas após a liberação das primeiras versões beta dos seus futuros sistemas operacionais, a Apple disponibilizou hoje as segundas versões beta do iOS 13 (compilação 17A5508m), do iPadOS 13 (17A5508m), do macOS Catalina 10.15 (19A487l), do watchOS 6 (17R5507l) e do tvOS 13 (17J5501l). Além deles, a Apple disponibilizou também […]