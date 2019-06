Segundas versões beta do iOS 13, do iPadOS 13, do macOS Catalina 10.15, do watchOS 6 e do tvOS 13 estão disponíveis para desenvolvedores [atualizado]

Como sempre acontece, exatamente duas semanas após a liberação das primeiras versões beta dos seus futuros sistemas operacionais, a Apple disponibilizou hoje as segundas versões beta do iOS 13 (compilação 17A5508m ), do iPadOS 13 ( 17A5508m ), do macOS Catalina 10.15 ( 19A487l ), do watchOS 6 ( 17R5507l ) e do tvOS 13 ( 17J5501l ).

Além deles, a Apple disponibilizou também o Xcode 11 beta 2 (compilação 11M337m ).

Vale notar que as versões acima são destinadas a desenvolvedores; as versões de testes públicas dos sistemas operacionais serão liberadas pela Apple em julho, quando os principais bugs e problemas forem devidamente corrigidos. Então, se você não é desenvolvedor, é melhor ficar bem longe delas.

Uma novidade do iOS 13 beta 2 e do iPadOS 13 beta 2 é que, agora, será possível fazer a instalação dos sistemas pelo “perfil beta” — antes, era preciso entrar no portal para desenvolvedores da Apple, baixar o sistema e fazer a instalação pelo Mac/PC; agora, basta baixar o perfil e fazer o download/instalação na beta 2 pelo próprio dispositivo (OTA .

Nós, é claro, já cobrimos diversas novidades do iOS 13, do iPadOS 13, do macOS Catalina 10.15, do watchOS 6 e do tvOS 13. Caso mais mudanças relevantes surjam nessa nova leva de versões beta, comunicaremos tudo aqui no site. 😉

Atualização, por Rafael Fischmann 17/06/2019 às 15:21

Vamos às primeiras novidades que começaram a pipocar.

O tvOS 13 beta 2 ganhou um recurso até então não-comentado: suporte a vídeos em PiP (Picture-in-Picture), “minimizados” no canto da tela enquanto você navega por outras partes do sistema.

Já no iOS/iPadOS 13 beta 2, a Apple habilitou conectividade a servidores SMB no app Arquivos (Files), tal como já havia prometido antes.

Para a galera preocupada, os atalhos do 3D Touch que não estavam funcionando na beta 1 voltaram a funcionar na beta 2. Isso não significa, porém, que a Apple não matará de fato o 3D Touch em futuros iPhones.

No Apple Maps, o novo recurso “Look Around” foi traduzido para “Olhe ao Redor”:

O 9to5Mac está compilando outras mudanças menores nas novas versões de testes, incluindo melhorias em certos aspectos da interface, as novas opções de Iluminação de Retrato do app Câmera anunciadas na keynote, alguns novos stickers para Memojis e configuração de vozes diferentes pro HomePod.