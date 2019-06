Tim Cook conta ensinamentos de Steve Jobs (e mais) para graduandos de Stanford

No começo deste ano, comentamos que o CEO da Apple, Tim Cook, participaria da cerimônia de formatura da Universidade Stanford, na Califórnia. A celebração aconteceu ontem (domingo, 16/6) e o executivo discursou, como esperado, para os formandos da turma de 2019.

O discurso de Cook recebeu ainda mais importância pelo fato de que Steve Jobs, cofundador da Apple, participou da formatura da universidade californiana há 14 anos.

Além da relação entre Jobs e Stanford (que foi aluno da instituição, mas a abandonou), Cook destacou alguns ensinamentos do seu mentor, incluindo como a perda de Jobs o fez aprender a “diferença real e visceral entre preparação e prontidão”.

O executivo lembrou, ainda, que Stanford e o Vale do Silício estão entrelaçados uma vez que grande parte dos talentos que se formaram (ou abandonaram) na universidade usam a tecnologia para mudar a sociedade, mas que, ultimamente, “a indústria está se tornando conhecida por pessoas que reivindicam crédito sem reivindicar responsabilidade”.

Por falar em privacidade, Cook enfatizou a importância de não aceitar que devemos abandonar a privacidade para aproveitar os avanços tecnológicos, argumentando que há muito mais em jogo do que apenas nossos dados.

Cook também incentivou os graduandos a construírem e reconhecerem o fato de que o “trabalho de sua vida” será um dia maior do que eles. Nesse aspecto, o executivo relembrou a Rebelião de Stonewall e afirmou que é “incrivelmente grato” pelo que aquelas pessoas tiveram a coragem de construir há quase 50 anos.

Independentemente do que você fizer com sua vida, seja um construtor. Você não precisa começar do zero para construir algo monumental. E, inversamente, os melhores fundadores, cujas criações duram e cuja reputação cresce em vez de encolher com o passar do tempo, passam a maior parte do tempo construindo peça por peça. Os construtores estão confortáveis com a crença de que um dia o trabalho de sua vida será maior do que eles. Maior que qualquer pessoa. Eles estão conscientes de que seus efeitos irão abranger gerações. Isso não é um acidente e, de certo modo, é o ponto principal.

Para encerrar, Cook encorajou os formandos de Stanford a serem diferentes e deixar algo digno que, um dia, eles terão que passar adiante.

Congratulations to the Stanford Class of 2019! It was an honor to celebrate with you today! 🎓 Be different. Leave something worthy. And always remember that you can’t take it with you. You’re going to have to pass it on. #Stanford19 pic.twitter.com/GwW5UHslXD

— Tim Cook (@tim_cook) 16 de junho de 2019