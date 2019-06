Dr. Mario World ganha data de lançamento para iOS e Android

No início deste ano, a Nintendo anunciou que traria o puzzle Dr. Mario World para o mundo mobile. Agora, a empresa divulgou exatamente quando isso acontecerá: no dia 10 de julho (mas não em todos os lugares).

Com a data de lançamento, a Nintendo publicou uma página na web com detalhes, vídeos e outras informações do game, incluindo quais países receberão o título inicialmente; em algumas regiões, inclusive, o lançamento se dará em apenas uma plataforma (no iOS ou no Android).

Infelizmente, o Brasil não está nessa lista, mas usuários de iOS e Android em Portugal poderão adquiri-lo no dia do lançamento. Não obstante, a Nintendo informa que é possível que a disponibilidade do game seja expandida para outros países e, considerando que a página foi traduzida para o português do Brasil, é provável que nosso país seja adicionado em breve (torçamos).

A fabricante de jogos também explicou como Dr. Mario World será monetizado e, como esperado, o jogo estará disponível gratuitamente para download mas possuirá compras internas.

As regras básicas do game seguem a mecânica clássica do jogo original, lançado na década de 1990: o usuário deverá destruir os vírus ao alinhar cápsulas de medicamentos de cores semelhantes, como explicado no trailer abaixo:

O título também terá um modo multiplayer, no qual os jogadores poderão ganhar corações dos amigos e usá-los para jogar em diferentes modos. No Modo Duelo, os jogadores poderão, ainda, aumentar a intensidade dos confrontos desafiando outros em tempo real.

Os usuários de iOS e Android em qualquer um dos países onde o jogo será disponibilizado inicialmente já podem se pré-inscrever no site da Nintendo para receber as novidades de Dr. Mario World.

via Polygon