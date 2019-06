Kanex lança hub 6-em-1 para iPads Pro

A Kanex, fabricante de acessórios e periféricos para os dispositivos da Apple, lançou recentemente o hub 6-em-1 iAdapt para os iPads Pro (de 3ª geração). Assim como o acessório da HYPER lançado no mês passado, a novidade da Kanex oferece todas as entradas mais importantes para aumentar sua produtividade ao usar o tablet da Maçã.

Compatível com ambos os modelos (de 11 e 12,9 polegadas), o iAdapt inclui uma porta de carregamento USB-C, slots para cartões SD e microSD, uma porta USB-A 3.0, uma porta HDMI 4K e uma saída de áudio de 3,5mm.

A porta HDMI permite espelhar a tela do gadget para um monitor ou display externo com suporte para resoluções 4K a 30Hz em Macs ou 2K a 60Hz no iPad Pro, com HDCP .

Por meio dos slots, o usuário poderá acessar fotos e vídeos desses drives externos no iPad Pro com o iOS 13; já pela porta USB-A, será possível conectar câmeras e outros dispositivos (como pendrives) para transferir esses arquivos diretamente para softwares de edição de foto, por exemplo.

O iAdapt conecta-se à porta USB-C do iPad Pro e se encaixa na parte traseira do dispositivo ao usá-lo no modo paisagem (horizontalmente), adicionando pouco volume ao design do aparelho. Justamente por esse estilo de encaixe, o hub pode não ser compatível com todos os tipos de capas para os iPad Pro; apesar disso, ele funciona perfeitamente com a Smart Keyboard Folio, da Apple.

O iAdapt já está em pré-venda pela B&H Photo por US$100 (mais taxas e frete para o Brasil), e estará disponível na loja online da Kanex no fim deste mês.