LumaFusion ganha suporte a monitores externos; Cardhop e iFood também são atualizados

Três aplicativos bem bacanas foram atualizados recentemente na App Store. Vamos às novidades?

LumaFusion

O LumaFusion, um dos editores de vídeos mais populares da App Store, chegou à versão 2.0 recheado de novidades.

Agora você pode editar usando seis faixas de vídeo/áudio e seis de trilhas (obviamente, o bom desempenho da pré-visualização com mais de três faixas de vídeo depende do modelo do dispositivo).

O app também ganhou uma nova interface do usuário simplificada com novos ícones (vetoriais) e fluxos de trabalho aprimorados, e uma nova visão geral da linha do tempo (a qual torna rápido e fácil ver todo o seu projeto e ir para uma edição específica); há também um novo controle (aperte e segure o botão play) para encontrar o quadro perfeito, e opção de usar cores e comentários em marcadores para encontrar rapidamente momentos importantes nos seus projetos/mídias.

Os cabeçalhos de trilha contam agora com opções de bloqueio, de ocultar/silenciar e de linkar/desvincular; há também suporte ao SSD GNARBOX 2.0 (bem como melhorias no suporte ao GNARBOX 1.0) e a monitores externos, lhe dando mais espaço para trabalhar!

Cardhop

O gerenciador de contatos para iOS e macOS da Flexibits também ganhou uma ótima atualização.

A versão 1.1 (para iOS) vem com configurações de modelo para personalizar campos e rótulos para novos contatos, modelos de grupos inteligentes (crie grupos inteligentes que são atualizados com base em pesquisas de contatos comuns), múltiplos cartões de visita (crie cartões separados para diferentes situações), sincronização automática entre dispositivos usando o iCloud e adesivos para o iMessage.

Outras novidades incluem o suporte ao serviço Gravatar (para encontrar automaticamente fotos de contato por email), envio de mensagens para grupos usando atalhos, nova configuração para mostrar apelidos em listas de contatos, classificação e agrupamento de contatos por empresa, domínio de email, país, estado, cidade ou CEP, opção para importar contatos do diretório como contatos regulares, opção de adicionar perfis do YouTube e mais!

No macOS, a versão 1.3 ganhou a opção de mostrar apelidos, suporte ao envio de mensagens para grupos usando atalhos e novos modelos ao adicionar novos grupos inteligentes (para facilitar a adição rápida).

iFood

Já o aplicativo mais utilizado para delivery de comida ganhou um recurso bem legal: a partir da versão 9.6.0, você consegue usar a Siri para saber onde está o seu pedido sem precisar encostar no iPhone — é preciso gravar um comando de voz, associá-lo ao Atalhos da Siri na tela de acompanhamento do pedido e pronto.