Promoções do dia na App Store: Money Pro, MovieToons, Vicinity e mais!

A Kanex, fabricante de acessórios e periféricos para os dispositivos da Apple, lançou recentemente o hub 6-em-1 iAdapt para os iPads Pro (de 3ª geração). Assim como o acessório da HYPER lançado no mês passado, a novidade da Kanex oferece todas as entradas mais importantes para aumentar sua produtividade ao usar o tablet da Maçã. […]

Ontem, a Apple liberou as segundas versões beta dos seus sistemas operacionais, incluindo o watchOS 6. Além das novidades anunciadas durante a WWDC19, aparentemente o SO do relógio contará com uma função muito interessante — e inesperada: atualizações over-the-air (OTA) diretamente pelo aparelho, como observado pelo nosso leitor Cadu Fernandes. O processo se assemelha bastante […]